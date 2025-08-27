態度轉彎？ 川普：我跟習近平說過 很榮幸中國學生留學美國

美國國務院今年5月宣布將大力撤銷中國學生簽證，強化審查程序，不過美國總統川普近日態度放軟，他26日表示，他喜歡中國學生到美國讀書；川普說，他向中國國家主席習近平表示，美國很榮幸中國學生留學美國。

美國國務卿魯比歐今年5月表示，預計與國土安全部合作，大力撤銷中國學生的簽證，包括與中共有關聯者或在關鍵領域就讀者，並指出，國務院也計畫修訂簽證標準，強化對未來所有來自中國及香港的簽證申請審查。

不過，川普26日舉行內閣會議，他回應媒體時表示，美國現在與中國互動良好，他也與習近平互動良好；川普說，他認為學生不能到美國讀書是種「侮辱」（insulting）。

川普說，他喜歡中國學生到美國讀書，也喜歡其他國家的學生到美國讀書；川普說，如果這些學生不來美國，美國的大學學院系統很快會萬劫不復；川普說，當你抽走30萬或60萬名學生，勢必衝擊大學系統，尤其是在底層掙扎的大學將首當其衝。

川普說，他跟習近平說過，美國很榮幸中國學生來美國讀書；川普說，美國有世界上最好、無人能及的大學系統，甚至可以稱之為一個產業，攸關上百萬人，所以他很榮幸中國學生能來。

川普說，美國與中國的關係和過去不一樣了，不再是中國多年來剝削美國數千億美元的情況；川普說，現在中國很尊重美國，他也很尊重中國。

川普也說，當他與習近平和俄羅斯總統普亭互動很良好的時候，這是一件好事；川普表示，他們都很堅韌、聰明和強壯，大國領袖之間互動良好比互動差勁來得好。

不過川普也說，他與魯比歐的立場相同，希望能小心審查，確認哪些人來到美國。

針對俄烏戰爭，川普也說，他與普亭的關係很好，並表示，他希望看到戰爭終結，但有時普亭準備好了，但烏克蘭總統澤倫斯基沒有準備好、有時澤倫斯基準備好了，但普亭沒有準備好。

川普說，他計畫提出經濟制裁，也不排除動用關稅來結束戰爭，但川普也說，他只提出經濟的手段，因為他不想演變成世界大戰。