聯準會理事庫克不理會川普將她開除 稱其無權這麼做
美國聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）今天抗拒美國總統川普將她免職的史無前例行動，她稱川普並無法律權限對獨立的聯準會其中1名理事進行如此干預。
法新社報導，川普（Donald Trump）上週已呼籲庫克自行辭職，他昨晚又在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文引述有關庫克謊報房貸合約的指控，宣稱因此將她開除並「立即生效」。
庫克今天則透過律師羅艾爾（Abbe Lowell）對法新社發布聲明表示：「我不會辭職。川普總統宣稱『依正當理由』解雇我，但依法並無任何正當理由，他也沒有權限這麼做。」
羅艾爾則矢言，他們會「採取一切必要行動來防範他（川普）企圖的非法行動」。
依據美國聯邦法律，聯準會官員只有在「有正當理由」的情況下才可以被免職，這可被解讀為指的是出現違法亂紀或怠忽職守等情況。
美國最高法院居多數的保守派法官最近允許川普解雇聯邦政府其他獨立機關的成員，但裁決中卻也特別將聯準會排除。
