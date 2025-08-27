「美國不處於守勢」 川普打算幫國防部改名戰爭部

美國總統川普廿五日表示，他計畫將國防部更名為「戰爭部」（Department of War），並表示美國軍隊隨時準備好部署到任何地方，指芝加哥的治安敗壞，應該主動向聯邦政府請求支援。

川普廿五日簽署行政命令，不但研擬取消「無現金保釋」，同時也要求國防部立即確認、訓練各州國民兵必須具備能力支援聯邦、州政府和地方執法，以平息民間示威、暴動，並保護公共安全；行政命令同時要求國防部在各州國民兵制定執行此類任務的人數，以供隨時快速動員。

川普廿五日並表示，他對「國防部」（Department of Defense）感到不滿，質疑美國為何處於守勢？川普說，戰爭部聽起來更強大，且美國戰爭部贏得了第一次和第二次世界大戰。

川普希望美國國防部應該改回戰爭部的名字，他不希望國防部只是防守，也要進攻；川普說，未來將交由國防部長赫塞斯做決定。

美國戰爭部成立於一七八九年，於一九四七年進行改組，美國將軍隊管理中央化，成立國家軍事機關，統一軍事指揮權，除了將陸軍和海軍納入管轄，同時也加入升格為空軍的美國陸軍航空軍；國家軍事機關於一九四九年更名為國防部。

川普近期引述一九七三年制定的地方自治法，宣布華府進入公共安全緊急狀態，該法賦予聯邦政府接管地方執法，為期卅天；川普也授權國防部動員國民兵進駐華府；川普日前表示，下一個城市將是芝加哥。

川普廿五日再度提到伊利諾州和芝加哥的狀況非常糟糕，稱美國軍隊蓄勢待發，可以在廿四小時內出動；川普說，美國軍隊已經做好準備部署到任何地方。

川普並表示，芝加哥的治安狀況之糟糕，芝加哥應該向聯邦政府提出請求，請聯邦政府進駐；川普誇口說，聯邦政府可以在一周內解決芝加哥的犯罪問題；川普也說，就算各州州長沒有同意，他也準備好要部署國民兵，但他還是認為，在伊利諾州州長普立茲克沒有提出請求錢，他不會做出任何動作。

川普說，他應該取得請求再來幫忙解決犯罪，否則當地政府只會把功勞據為己有。

川普政府近日宣稱整頓華府治安取得莫大的成功，川普表示，下一個掃除犯罪的城市鎖定芝加哥，芝加哥之後，可能是紐約、波士頓和舊金山。