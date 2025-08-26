能見度趨近於零…沙塵暴吞噬鳳凰城 機場停擺、數萬戶停電

快訊

中央社／ 鳳凰城25日綜合外電報導
8月25日，季風暴將沙塵推向空中，一場巨大的沙塵暴逼近鳳凰城都會區。美聯社
8月25日，季風暴將沙塵推向空中，一場巨大的沙塵暴逼近鳳凰城都會區。美聯社

鋪天蓋地的沙塵暴今晚吞噬美國鳳凰城部分巿區，使能見度趨近於零。雷暴雨緊接而來，造成樹木倒塌、風災和大規模停電。鳳凰城天港國際機場一座連通橋的屋頂塗層遭強風掀起。

有線電視新聞網（CNN）報導，隨著這個天氣系統今晚推進到亞利桑那州馬里科帕郡（Maricopa County），國家氣象局（National Weather Service）鳳凰城（Phoenix）分局發布沙塵暴和雷暴雨警報。氣象局對駕駛人示警能見度極低，敦促「靠邊停車保命」。

美聯社報導，又稱「哈布風」（haboob）的沙塵暴接近傍晚吹到鳳凰城東南方約95公里的亞利桑那城（Arizona City）時，居民希茨曼（Bernae Boykin Hitesman）正開車載放學的9歲兒子和11歲女兒回家。

當座車遭到沙塵吞噬時，她不得不趕緊靠邊停車。希茨曼描述當時伸手不見五指說：「我很緊張，但我的孩子真的、真的很害怕，所以我嘗試為他們而變勇敢。」

眼看就要被沙塵暴吞沒，鳳凰城天港國際機場（Sky Harbor International Airport）暫停航班起降約1小時。機場發言人羅貝爾（Gregory E. Roybal）表示，直到深夜航班還延誤30分鐘，正就受損程度或屋頂漏水情況進行評估。

根據電力追蹤網站poweroutage.us.資料，亞利桑那州逾6萬用戶在兩起風暴過境後無電可用，多數停電集中在馬里科帕郡。

國家氣象局鳳凰城分局氣象學家歐麥利（Mark O’Malley）表示，鳳凰城比以往雨季期間更乾燥，不過亞利桑那州東南部及中北部部分地區則下了不少雨。

他說：「但雨季向來如此，全憑運氣。」

