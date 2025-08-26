「將和睦相處」 川普：將允許60萬大陸學生赴美留學

美國總統川普表示，將允許60萬名中國大陸學生赴美留學，不過未明確具體實施時間。川普周一 (25 日) 在白宮表示，他的政府將歡迎比以往更多的中國學生進入美國，以在高等教育機構註冊就讀。

川普表示，他計畫為另外60萬名中國大學生敞開大門，儘管具體實施時間尚不明確。目前，約有27萬名中國學生在美國大學就讀。

川普強調：「我們將允許他們的學生進來。這非常重要，60萬名學生。但我們將與中國和睦相處。」

此前國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 曾於5月表示，在川普總統的領導下，美國國務院將與國土安全部合作，積極撤銷與中國共產黨有關或在關鍵領域學習的中國學生的簽證。然而，川普本人在6月時向記者保證，他「一直支持」歡迎來自中國的學生。

60萬名中國學生配額將是美國史上接收中國學生人數最多的一次。此前，中國學生在美人數於2019年曾達到約37萬人的高峰。

川普發表這番言論前，大陸駐美國大使館在微信公眾號發文稱，數名中國留學生自休斯頓喬治·布希洲際機場入境時，遭美國海關邊境執法人員無端盤查、滋擾，所攜電子設備被檢查，甚至有人被限制人身自由長達80多個小時，最終被無理遣返回國，嚴重損害中國留學生的合法權益。

大陸駐美國大使館說，已就此向美國提出嚴正交涉，敦促美國糾正錯誤，停止針對中國留學生的選擇性、歧視性執法。

大陸駐美國大使館也提醒擬赴美留學人員，謹慎選擇自休斯頓喬治·布希洲際機場入境，以及慎重考慮赴美留學入境時可能遇到的問題，包括美國海關邊境執法人員可能查驗留學生所持證件，審查赴美理由，檢查手機、電腦等電子設備。

中國駐美國大使館指出，美國海關邊境執法人員近期還增加了對留學生社交媒體的審查，請大家確保自身言行合法合規。