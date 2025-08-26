快訊

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

冷心低壓襲擊多處淹水！高雄溫度驟降近10度 民眾：比冷氣房還冷

「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

遭美國錯誤驅逐又返美…薩爾瓦多移民被捕「恐送烏干達」 法官暫阻驅逐

中央社／ 巴爾的摩25日綜合外電報導
阿布雷戈賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）正處於美國總統川普（Donald Trump）打擊移民行動的爭議核心，他今年3月被錯誤驅逐到薩爾瓦多，後來又被送回美國。美聯社
阿布雷戈賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）正處於美國總統川普（Donald Trump）打擊移民行動的爭議核心，他今年3月被錯誤驅逐到薩爾瓦多，後來又被送回美國。美聯社

薩爾瓦多移民男子阿布雷戈賈西亞先前遭美國政府錯誤驅逐又返美後，今天再次遭到逮捕，且恐被遣送至非洲國家烏干達，不過聯邦法官今天暫時阻止他再被驅逐。

法新社報導，阿布雷戈賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）正處於美國總統川普（Donald Trump）打擊移民行動的爭議核心，他今年3月被錯誤驅逐到薩爾瓦多，後來又被送回美國。

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在社群平台X發文表示，阿布雷戈賈西亞今天在巴爾的摩（Baltimore）被移民暨海關執法局（ICE）逮捕。

國土安全部宣布，將把阿布雷戈賈西亞驅逐至烏干達。

現年30歲的阿布雷戈賈西亞6月被送回美國後，又因被控人口走私而遭到監禁，上週才自田納西州監獄獲釋，並獲准返回他在馬里蘭州的家等待審判。

他被要求於今天在巴爾的摩向移民暨海關執法局報到，這是他從監獄獲釋的條件之一。

他其中一名律師桑多華－莫申伯格（Simon Sandoval-Moshenberg）指出，他的當事人赴約時遭移民暨海關執法局帶走拘留。

阿布雷戈賈西亞的律師立即提起訴訟，對當局要再度驅逐他的舉措提出異議。美國聯邦地區法院法官希尼斯（Paula Xinis）今天暫時阻止他被逐出美國，並將對此案進行進一步聽審。

美國 移民 烏干達 薩爾瓦多

延伸閱讀

遭誤逐馬州男 才剛返家又被逼認罪

「川普漢堡」老闆涉非法居留 被ICE拘留

被前樂天女孩指和馬傑森交往時間重疊 林襄發聲了

中職／阿布舞曝與馬傑森舊情？經紀公司駁與林襄「感情重疊」謠言

相關新聞

「將和睦相處」 川普：將允許60萬大陸學生赴美留學

美國總統川普表示，將允許60萬名中國大陸學生赴美留學，不過未明確具體實施時間。川普周一 (25 日) 在白宮表示，他的政...

遭美國錯誤驅逐又返美…薩爾瓦多移民被捕「恐送烏干達」 法官暫阻驅逐

薩爾瓦多移民男子阿布雷戈賈西亞先前遭美國政府錯誤驅逐又返美後，今天再次遭到逮捕，且恐被遣送至非洲國家烏干達，不過聯邦法官...

經文簽名鞋首展出 球星：上帝才是永恆的

NBA經文簽名鞋在美國展出

川普簽行政令廢除無現金保釋 擬起訴、驅逐燒國旗者

川普總統25日簽署行政命令，終結全美「無現金保釋」制度，並指示司法部調查煽動暴力或有其他違法行為的同時焚燒美國國旗者，藉...

美國父母理財規畫觀念變了 愈來愈多人願意金援兒女到30歲

華爾街日報25日報導，近幾年新出現的理財規畫是，父母要準備足夠存款，為兒女提供直到屆滿30歲的金援， 民眾對於幫孩子提供...

不滿幕僚手機鈴響 川普叫他「滾出辦公室」

總統川普25日在白宮橢圓辦公室簽署多項行政命令後，與媒體進行簡短問答時，意外因一支手機的響聲被打斷，當場怒逐幕僚出場，場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。