經文簽名鞋首展出 球星：上帝才是永恆的

NBA經文簽名鞋在美國展出！華盛頓特區聖經博物館「聖經影響力」特展中，有一雙NBA球星艾薩克的簽名籃球鞋，向觀眾見證這位球星的信仰生命。對此，艾薩克自創結合信仰的運動品牌UNITUS上刻有撒母耳記上2章30節（1 Samuel 2:30）經文，即「尊重我（上帝）的，我必看重他。」

艾薩克 (Jonathan Isaac) 現效力於NBA魔術隊大前鋒，其於2023年創立個人品牌UNITUS，並傳達「真正偉大」來自於耶穌基督。如今，博物館展出鞋側後刻有「1 Samuel 2:30」字樣的簽名籃球鞋，正是該品牌Judah 1系列鞋的經典款，強調一切都要尊耶和華為大。

聖經影響力球鞋

《基督教廣播網》報導，華盛頓特區聖經博物館近日舉辦一場歷史性活動，博物館方與NBA球星艾薩克共同揭開「聖經影響力」特展之新展品，也就是有艾薩克簽名的Judah 1系列鞋，並成為史上首雙印有清晰經文的簽名籃球鞋。

「只有為基督所做的事，才是永恆的。」活動中，艾薩克回顧神如何利用Unitus品牌打開大門，並激勵人們更勇敢地實踐信仰，而博物館也授予其這項意義非凡的榮譽。

艾薩克分享，過去自己太過重視世俗事物，導致其面臨恐懼、不確定性和不安全感，現今，他把基督放在首位並建立信仰生活，便看見了神奇妙的作為。

信仰故事新力量

《Faithwire》報導，這雙繡有經文的簽名籃球鞋，除了與「聖經影響力」畫廊完美契合，也述說著一段鼓舞人心的信仰故事。對此，展示板上寫道：「Judah 1系列鞋是第一款印有明顯聖經圖案的NBA球鞋。」

聖經博物館首席行銷長沃爾瑟表示，世界各地的信徒也不斷書寫著新的信仰故事，而艾薩克就是其中一個，其將充滿挑戰的處境轉化為機遇，這都是憑著信仰的力量。

