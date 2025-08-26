11歲女童家中產子 父母被捕謊稱「不知懷孕」…真相令人髮指

美國一名年僅11歲的女童日前在家中生下嬰兒，女童母親與繼父聲稱不知道孩子懷孕，因疏於照顧兒童被捕，然而真相更令人髮指。

根據《NBC NEWS》報導，當地檢方進行DNA檢測後，顯示嬰兒與女童繼父的DNA匹配度達99.9%，檢方指控繼父性侵女童，而女童母親則被控協助性侵。

除了11歲女童外，這對夫妻還有另外5名9歲以下的孩子，他們同樣沒有受到應有的照顧。根據法庭文件，孩子們生活在相當惡劣的環境，被執法機關發現時，他們都沒有穿衣服，並且和動物的排泄物生活在一起。

孩子們已被帶離安置，這對夫妻被指控性侵兒童、忽視兒童等重罪，檢察官表示每項指控最高都可以判處終身監禁，將於9月舉行聽證會。