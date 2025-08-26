快訊

宿舍鐵床鐵櫃被指如「監獄」 政大：配合捷運工程難整修

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

蝙蝠洞車禍空拍曝光！砂石車擦撞轎車撞破護欄墜崖 司機壓車底亡

迎接新學年 華府移民社群憂心驅逐令影響學童

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國華盛頓特區公立學校新學年度自今天起展開，街坊鄰居、志工與家長都忙著護送孩子們到校上課，他們決心保護這些學童，免受美國總統川普驅逐無證移民的影響。

法新社報導，由於擔心移民官員加強逮捕與掃蕩力道後，恐以校園為目標，華府各地都組織了學童陪護小組，並安排共乘車輛與巡守隊。

美國移民暨海關執法局（ICE）表示，今天不會將華府校園當成掃蕩目標，但不排除在校園內對無證與無人陪伴的兒童進行安全訪查。川普政府稱，有必要將這些孩童自性販運與強迫勞動中解救出來。

ICE代理局長里昂斯（Todd Lyons）上週告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News）：「你們不會在25日看見ICE官員採取突襲或大規模掃蕩行動。但我們的目標是找到那30萬名無證兒童，以及那些在上屆政府執政期間來到這裡的未成年人。」

墨裔美籍的社區組織者席琳娜（Selene）承認，她曾想過不送女兒去上學，因為即使是合法在美國居留的拉丁裔家庭，也曾淪為拘留與打擊的目標。

不願透露姓氏的席琳娜說：「這無關身分問題。而是關於你的外貌，對吧？當你走在街上、且看起來像是拉丁裔，很不幸地，你就會成為被針對的目標。」

根據華盛頓特區財政政策研究所（DC Fiscal PolicyInstitute）數據，2023年，華府約有2.5萬名無證移民。

儘管華盛頓特區的公立學校不會蒐集學生的公民身分資料，但「華盛頓郵報」2022年報導引用華府特區議會議員的估計指出，華府公立學校「有3000至4000名無證學生」。

根據「美國全國教育協會」（National EducationAssociation），在美國移民人口最多的加州，自川普今年1月重返白宮後，ICE的突襲行動已導致學生缺課率飆升。

加州教師聯盟（California Federation of Teachers）主席福瑞塔斯（Jeffrey Freitas）援引1982年最高法院一項深具里程碑意義的裁決指出，各州不能阻止無證兒童就讀公立學校。

保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）的黎斯（Lora Ries）指出：「根據最高法院裁決，無論孩子的移民身分為何，他們都可以就讀公立學校，不會因此面臨風險。」但她補充說：「如果有人非法居留，就應依法行事」。

美國 移民 華府

延伸閱讀

擴大打擊犯罪及移民 川普擬派數千國民兵進駐芝加哥…美國防部拒絕證實

華府學區明開學 ICE：不會進學校

趕鴨上架 ICE新兵中心培訓期減半

整頓華府治安後 川普：下一個是芝加哥

相關新聞

11歲女童家中產子 父母被捕謊稱「不知懷孕」…真相令人髮指

美國一名年僅11歲的女童日前在家中生下嬰兒，女童母親與繼父聲稱不知道孩子懷孕，因疏於照顧兒童被捕，然而真相更令人髮指。

中影響紐約選舉？劉醇逸：施壓不意外 陳學理：報導帶偏見

針對紐約時報以「中共如何影響紐約的各級選舉」為題的報導，州參議員陳學理(Steve Chan)發表聲明表示，紐時的報導「...

紐時：中國透過同鄉會介入紐約選舉 恐嚇越線政治人物

紐約時報中文版25日推出專題報導，指中共經由各種方式影響紐約的各級選舉，透過例如同鄉會等團體支持那些親中立場的候選人，阻撓那些反對北京的政治人物。 紐時的報導稱，有中國政府支持的社交團體成功破壞了一位國會候選人的競選，這位候選人曾在中國的電視上公開挑戰中共政權；相關團體促使一位出席中華民國總統蔡英文宴會的州參議員落選。

去看《凶器》遇年輕人吵鬧！哈佛碩士喊「安靜點」竟被5人圍毆 滿臉鮮血

看電影要安靜，這不是基本禮貌嗎？

國防部太保守？ 川普有意將美國防部改名為戰爭部

美國總統川普25日表示，他有意將國防部改名為「戰爭部」（Department of War），指美國過去以戰爭部之名打贏...

川普舌戰馬里蘭州州長 威脅派兵撤經費

美國總統川普與民主黨籍馬里蘭州州長摩爾廿四日隔空交鋒，川普威脅部署國民兵至「犯罪猖獗」的馬州最大城巴爾的摩，並考慮撤回去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。