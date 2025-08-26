川普加強掌控華府維安 連下命令採新措施

快訊

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國總統川普今天宣布在首都華盛頓特區（Washington, D.C.）加強掌控維安的新措施。此外，國民兵（National Guard）部隊昨天已開始攜帶武器巡邏市區。

川普本月稍早下令在華府部署國民兵，作為他所謂打擊市區失控犯罪問題一環；目前國民兵人數已超過2200人。

川普今天命令國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在華盛頓特區國民兵部隊內部成立一個專責單位，「致力於確保首都的公共安全與秩序」。

法新社報導，川普在同一道行政命令中，還指示在華府市區增派美國公園警察（United States ParkPolice），並加派檢察官以聚焦於處理暴力犯罪和財產犯罪的訴訟。

川普在另一道命令中，就「無現金保釋」（cashlessbail）制度告知聯邦執法部門說，對於任何被捕的人，都應「在允許的最大範圍內」將他們拘留，並提起聯邦訴訟。

川普寫道，這些措施目的在確保「對公共安全構成威脅的刑事被告，在審判前不得獲釋」。

進駐華府的國民兵部隊，主要來自壓倒性支持民主黨的華盛頓特區，以及共和黨主政的西維吉尼亞州、南卡羅來納州、俄亥俄州、密西西比州、路易斯安那州和田納西州。

