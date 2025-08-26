去看《凶器》遇年輕人吵鬧！哈佛碩士喊「安靜點」竟被5人圍毆 滿臉鮮血

看電影要安靜，這不是基本禮貌嗎？美國一名來自哈佛大學的碩士生，日前在波士頓的電影院看恐怖片《凶器》（Weapons）時，遇上一群年輕人在影廳內大聲喧嘩、亂拍手、尖叫吵鬧，他出言制止請對方小聲一點，沒想到竟因此被記仇。電影散場後，他竟在離場時被其中5名年輕人集體攻擊，臉部遭毆打、滿臉是血，右手也沾滿鮮血，畫面怵目驚心。

事發當下，他的朋友立刻通報戲院工作人員，但等到警察來時，施暴的那群人早就逃之夭夭，目前身份仍未查明。被打的哈佛生希望警方盡快找到嫌犯，讓他們付出代價。戲院方面則發聲明表示，若查明身分，這幾人將被永久列入黑名單，禁止進入戲院。

吵到誇張！哈佛生勸「安靜點」竟惹來毒打

綜合外媒報導，35歲的受害人Thiago Rentz是來自巴西的哈佛大學研究生，案發於8月13日凌晨，他在波士頓的AMC Boston Common 19電影院看《凶器》午夜場。當時同場有一群年輕人不斷吵鬧，甚至拍手、尖叫，完全不顧其他觀眾感受。

他說自己當下很理性地請對方安靜一點，或者乾脆離場，「我只是請他們尊重其他人，我們只是想好好看電影。」但那群人完全不理會，繼續喧嘩。

片尾突遭圍毆 「他們猛打我的頭跟臉」

電影結束後，Rentz正準備跟朋友離場，卻被其中5名年輕人擋住去路，直接動手攻擊。他回憶當時「我是一打五，我沒有還手，只能靠著牆壁保護頭部」，但對方仍狂毆他的頭跟臉，持續將近2至3分鐘。

從現場照片可見，Rentz眼角、嘴角鮮血直流，右手也因擦拭傷口滿是血跡。他事後表示，頭部、鼻子都還在痛，也影響到工作，「整件事讓我非常驚嚇，我不懂為什麼講一句『安靜點』會變成這樣。」

施暴者逃逸無蹤 受害人批戲院處理失當

Rentz朋友第一時間就找戲院工作人員協助，但警方到場時那群人早就跑了。受害人至今仍沒收到戲院的後續聯繫，他對戲院冷處理感到非常失望，認為他們應該加強保全措施，「這件事讓人很難再安心地去看電影」。

戲院發聲明：會永久列黑名單

AMC戲院事後發出聲明，強調保障顧客與員工安全是最重要的，對任何暴力行為都採零容忍態度，若確認施暴者身分，會將他們列入黑名單，永遠不得進入該戲院。目前波士頓警方已介入調查中。

延伸閱讀：

鬼滅之刃︱男子元朗戲院盜錄 觀眾：搞軭電影業 百老匯這樣回應

內地女戲院撳電話！遭港婦喝罵委屈落淚：這人好mean 惹網民爭議

文章授權轉載自《香港01》