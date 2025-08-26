聽新聞
國防部太保守？ 川普有意將美國防部改名為戰爭部
美國總統川普25日表示，他有意將國防部改名為「戰爭部」（Department of War），指美國過去以戰爭部之名打贏了第一次和第二次世界大戰。川普也說，他認為國防部這個名字太處於守勢（defensive）。
美國戰爭部成立於1789年至1947年，美國政府於1947年將軍隊管理中央化，成立國家軍事機關，統一軍事指揮權，除了將陸軍和海軍納入管轄，同時也加入升格為空軍的美國陸軍航空軍；國家軍事機關於1949年更名為國防部（Department of Defense）。
