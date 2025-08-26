川普稱可能近期訪中 若不供稀土磁鐵將課高關稅

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國總統川普今天在白宮接待韓國總統李在明來訪，他說可能今年或之後不久訪問中國，更揚言若中國不供應稀土磁鐵給美國，他將對中國商品課徵200%的關稅。

彭博（Bloomberg News）報導，川普表示「我想我很快就會去韓國參加貿易會談」，並稱他樂於出席韓國舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。APEC領袖會議預定10月31日在韓國慶州登場。

川普也指出，他可能在今年或之後不久訪問中國，「我們將與中國有良好的關係」。李在明也稱有意與川普一起訪問中國。

川普還說將允許中國學生到美國，「我們會和中國好好相處」。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）5月曾表示，美方將大力撤銷中國學生的簽證，並強化審查程序。

法新社報導，美國和中國先前達成協議，暫緩互徵高達3位數的關稅。不過川普今天表示，如果中國不履行承諾，美國不排除將再次提高關稅。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普揚言，如果中國不增加對美國的稀土磁鐵出口，他將向中國商品課徵200%的關稅。

川普說道：「他們必須供應我們磁鐵。如果他們不給磁鐵，我們就得對他們徵收200%左右的關稅。」

他還說：「但我認為，我們不會遇到任何問題。」

美國 川普

