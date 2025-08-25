美國取得英特爾10%股權 哈塞特重申：不涉經營權

白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）25日表示，美國取得英特爾10%的股權，但不涉及英特爾的經營權。

哈塞特並表示，美國總統川普在大選時就提出主權財富基金的政見，不排除未來入股其他企業。

川普近日宣布與英特爾達成協議，讓美國取得英特爾10%的股分；川普25日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他付出零代價取得價值約110億美元的股權，為什麼有愚蠢的人為此感到不高興？

川普並表示，他會協助與美國達成協議的企業，未來樂見這些企業的股價上揚，讓美國更有錢，也製造更多工作機會，「誰不希望達成這樣的協議」？

哈塞特25日接受CNBC訪問時表示，英特爾因拜登時期制定的晶片法案，將獲得很大一筆資金，但川普和商務部長盧特尼克顯然不滿英特爾的努力，所以才會達成這樣的協議，讓英特爾得以取得資金的同時，也讓美國獲得股權。

哈塞特指出，川普政府此舉不是要取得英特爾的經營權，其股權不具投票權，所以政府不會介入英特爾的生意；哈塞特形容說，這比較像是主權財富基金的首付款。

哈塞特表示，川普在大選期間就提出希望建立主權財富基金的政見，認為未來不排除擴及其他美國政府補助的企業；哈塞特說，聯邦政府過去都很快地提供補助給各大公司，但納稅人卻拿不到任何回報，與英特爾達成的協議，讓美國納稅人能拿回一點股權。