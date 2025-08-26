川普舌戰馬里蘭州州長 威脅派兵撤經費

美國總統川普與民主黨籍馬里蘭州州長摩爾廿四日隔空交鋒，川普威脅部署國民兵至「犯罪猖獗」的馬州最大城巴爾的摩，並考慮撤回去年在貨輪撞擊事故後坍塌的該州基伊大橋重建經費。

摩爾廿四日在社群媒體與川普爭論巴爾的摩治安狀況。摩爾說，該市犯罪率已顯著降低，凶殺案比率達五十年來最低。摩爾同日向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）說，已邀川普一起漫步巴爾的摩，以反駁川普自得其樂的無知。

川普則在自創社群媒體真實社群發文稱，巴爾的摩已失控，摩爾必須清理這場犯罪災難，才會考慮九月應摩爾的邀請共同巡視該市。川普還提及今夏在洛杉磯和華府部署國民兵，表示若摩爾需要聯邦協助維護巴爾的摩安全，「我會派遣部隊」。

川普另威脅要重新考慮聯邦政府是否持續資助重建基伊大橋。該橋去年三月廿六日遭新加坡籍貨輪達利號撞上，造成人員傷亡、橋面斷裂。

另外，兩位美國官員說，正在華府巡邏的國民兵廿四日晚間開始持槍執勤。川普十一日宣布華府進入犯罪緊急狀態後，國民兵現身華府，國防部長赫塞斯上周授權他們可攜武器。國民兵華府聯合特遣部隊廿四日聲明，所屬人員只在因應死亡或嚴重人身傷害的立即威脅才會動用武力。

民主黨籍巴爾的摩市長史考特聲明，川普接管華府警務表明兩件事，一是不擇手段並犧牲他人以滿足自己的虛榮心，二是川普沒有讓國家更安全、健康或自由的更好辦法。

川普屢次批評民主黨人主政的州或大城危險髒亂。這幾地非裔人口多，地方首長也是非裔，包括摩爾、史考特和華盛頓特區市長包瑟。華盛頓郵報廿三日報導另指，五角大廈正計畫最快九月在芝加哥部署國民兵。