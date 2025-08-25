川普發文大罵NBC和ABC「全球最糟、最有偏見」：該被吊銷執照

美國國會山莊報報導，美國總統川普在自家社群媒體平台「真實社群」（truth social）發文大罵NBC和ABC，是全球最糟糕、最有偏見的兩間媒體，還說應該吊銷他們的執照。

川普寫道：「NBC和ABC這兩個全球最糟糕、最有偏見的假新聞頻道，為什麼每年都不用繳納數百萬美元的執照費？他們該因為對共和黨和保守派人士所做的不公平報導，而失去他們的執照。他們該為擁有隨時隨地都能使用全球最有價值無線電波的特權，支付巨額費用！『不誠實』新聞不該被獎勵，該被終結！」

川普還說，這兩間媒體所刊登關於他的報導「有97%是負面的」

川普繼續寫道：「如果真是這樣，他們根本就是民主黨的附屬機構，而且根據許多人的看法，他們的執照該被美國聯邦通訊委員會（FCC）吊銷！」

川普多年來一直批評主流新聞媒體，並在第二任期加強攻擊他認為對他報導不公正的頂尖記者、主播和新聞網。他任命的FCC主席卡爾（Brendan Carr）也同樣抨擊主流新聞媒體，但讚揚媒體集團派拉蒙（Paramount）承諾重塑旗下哥倫比亞廣播公司（CBS News）社論傾向，呈現他們所說更「多元」的觀點。