快訊

台師大女足抽血案 女教練周台英深夜移送北檢

高雄60歲男路倒慢車道被女駕駛輾過受困車底 被救出無呼吸心跳

美國薩爾瓦多移民遭錯誤驅逐後又被捕 恐遣送非洲

中央社／ 巴爾的摩25日綜合外電報導

先前遭美國錯誤驅逐的薩爾瓦多移民男子阿布雷戈賈西亞，成為總統川普打擊移民政策的爭議焦點。美國官員表示，他今天遭到逮捕，並面臨可能再被驅逐的命運。

法新社報導，美國國土安全部長諾姆（KristiNoem）指出，阿布雷戈賈西亞（Kilmar AbregoGarcia）今天遭到美國移民暨海關執法局（ICE）逮捕。他今年3月才遭錯誤驅逐至薩爾瓦多，接著又被送回美國。

諾姆在社群媒體X平台發文寫道，移民暨海關執法局「正在辦理他的驅逐手續」。

根據阿布雷戈賈西亞的律師，美國政府打算將他驅逐至遙遠的非洲國家烏干達。

阿布雷戈賈西亞被送回美國後，又因被控人口走私而遭到監禁，上週才自田納西州監獄獲釋，並獲准返回他在馬里蘭州的家等待審判。

他被要求於今天在巴爾的摩向移民暨海關執法局報到，這是他從監獄獲釋的條件之一。

他其中一名律師桑多華－莫申伯格（SimonSandoval-Moshenberg）指出，他的當事人赴約時遭移民暨海關執法局帶走拘留。

美國 移民 西亞

延伸閱讀

遭誤逐馬州男 才剛返家又被逼認罪

「川普漢堡」老闆涉非法居留 被ICE拘留

被前樂天女孩指和馬傑森交往時間重疊 林襄發聲了

中職／阿布舞曝與馬傑森舊情？經紀公司駁與林襄「感情重疊」謠言

相關新聞

川普發文大罵NBC和ABC「全球最糟、最有偏見」：該被吊銷執照

美國國會山莊報報導，美國總統川普在自家社群媒體平台「真實社群」（truth social）發文大罵NBC和ABC，是全球...

美國取得英特爾10%股權 哈塞特重申：不涉經營權

白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）25日表示，美國取得英特爾10%的股權，但不涉及英特爾的經營權。

手背遮蓋瘀痕？ 川普健康狀況再遭關注

上周末的最新照片顯示，川普在參觀白宮附近一家博物館時，手背上似乎塗著厚厚一層藥物。觀察人士懷疑，這是為了掩蓋瘀傷。

走私芬太尼原料 中企女高管在美獲刑15年

因向美國出口大量芬太尼前體(Fentanyl precursors)而被判三項罪名成立的一家中國生技公司高管陳依依(音譯...

川普舌戰馬里蘭州州長 威脅部署國民兵 擬撤回重修基伊大橋經費

川普總統與馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)24日隔空交鋒，威脅部署國民兵至「失控的」巴爾的摩，並考慮撤回重修基伊大...

「PERM勞工認證」延遲 H-1B簽證持有人恐慌

H-1B工作簽證持有人如今面臨俗稱「PERM勞工認證」的「程序電子評審管理」(Program Electronic Re...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。