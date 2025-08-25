美國薩爾瓦多移民遭錯誤驅逐後又被捕 恐遣送非洲
先前遭美國錯誤驅逐的薩爾瓦多移民男子阿布雷戈賈西亞，成為總統川普打擊移民政策的爭議焦點。美國官員表示，他今天遭到逮捕，並面臨可能再被驅逐的命運。
法新社報導，美國國土安全部長諾姆（KristiNoem）指出，阿布雷戈賈西亞（Kilmar AbregoGarcia）今天遭到美國移民暨海關執法局（ICE）逮捕。他今年3月才遭錯誤驅逐至薩爾瓦多，接著又被送回美國。
諾姆在社群媒體X平台發文寫道，移民暨海關執法局「正在辦理他的驅逐手續」。
根據阿布雷戈賈西亞的律師，美國政府打算將他驅逐至遙遠的非洲國家烏干達。
阿布雷戈賈西亞被送回美國後，又因被控人口走私而遭到監禁，上週才自田納西州監獄獲釋，並獲准返回他在馬里蘭州的家等待審判。
他被要求於今天在巴爾的摩向移民暨海關執法局報到，這是他從監獄獲釋的條件之一。
他其中一名律師桑多華－莫申伯格（SimonSandoval-Moshenberg）指出，他的當事人赴約時遭移民暨海關執法局帶走拘留。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言