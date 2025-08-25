手背遮蓋瘀痕？ 川普健康狀況再遭關注

快訊

德國之聲／ 德國之聲
川普總統手背上似乎塗著厚厚一層藥物，觀察人士懷疑，這是為了掩蓋瘀傷。路透
上周末的最新照片顯示，川普在參觀白宮附近一家博物館時，手背上似乎塗著厚厚一層藥物。觀察人士懷疑，這是為了掩蓋瘀傷。

英國《每日電訊報》早前也曾報道，川普今年與法國總統馬克宏會晤時，手背上就出現過明顯的瘀痕。

白宮新聞秘書萊維特對此回應稱，總統手上的瘀痕是「頻繁握手和長期服用阿司匹林」的結果。她在6月時還透露，川普被診斷患有「慢性靜脈功能不全」即下肢血液無法正常回流至心臟。這種疾病在老年人群中常見，但通常無大礙。萊維特強調，總統「身體狀況良好」。

不過，社交媒體上不少人認為，這些瘀傷可能暗示川普患有嚴重心髒疾病；也有人猜測，他正在接受靜脈輸液治療。

《經濟學人》與民調機構YouGov在5月份聯合發布的調查顯示，45%的受訪者認為，川普在健康問題上缺乏透明度。

過去幾年，人們也曾持續質疑川普前任拜登的健康狀況。他的總統後期，拜登常顯得身體虛弱、精神恍惚，在與川普的電視辯論中尤為突出。不久之後，拜登在巨大的勸退壓力下宣布退選，並支持副總統哈里斯接棒。後來有記者披露，拜登長期以來身體和精神狀況均不佳，但其親信一直試圖向公眾隱瞞實情。

除非川普公布完整的健康檢查報告，否則有關他健康的爭議將持續。每一張顯示他腳踝腫脹或手上遮瑕痕跡的照片，都會讓這場爭論進一步升溫。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

