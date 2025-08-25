美證實首起螺旋蠅蛆病人類病例 患者從中美洲返國

美國衛生及公共服務部今天通報美國首起與旅行相關的「新世界螺旋蠅」蛆病人類病例，病例來自有爆發病例的國家。

路透社報導，衛生部（Department of Health andHuman Services）發言人尼克森（Andrew G. Nixon）在發給路透社的電子郵件中表示，該病例由馬里蘭州衛生局和美國疾病管制暨預防中心（CDC）調查，並於8月4日由疾管中心證實為「新世界螺旋蠅」（NewWorld screwworm, NWS）蛆病，患者從薩爾瓦多旅行歸來。

路透社稍早報導說，牛肉業消息人士上週表示，疾管中心證實馬里蘭州有起「新世界螺旋蠅」蛆病病例，患者曾前往瓜地馬拉。

新世界螺旋蠅是一種以牛和其他溫血動物為食的寄生蟲。

尼克森並未回應感染病例來源的爭議，僅表示這「對美國公眾健康的風險非常低」。

美國政府今年尚未確認任何新世界螺旋蠅動物病例。

美國政府和業界人士對這起人類病例的來源說法不一，可能會進一步擾亂已對美國潛在感染保持高度警惕的牧場主、牛肉生產商和畜牧業者，因為螺旋蠅已從中美洲和墨西哥南部向北移動。

一個多星期前，農業部部長羅林斯（BrookeRollins）等政府官員前往德州，宣布計劃在那裡建造滅蠅設施，以對抗螺旋蠅。