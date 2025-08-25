美證實首起螺旋蠅蛆病人類病例 患者從中美洲返國
美國衛生及公共服務部今天通報美國首起與旅行相關的「新世界螺旋蠅」蛆病人類病例，病例來自有爆發病例的國家。
路透社報導，衛生部（Department of Health andHuman Services）發言人尼克森（Andrew G. Nixon）在發給路透社的電子郵件中表示，該病例由馬里蘭州衛生局和美國疾病管制暨預防中心（CDC）調查，並於8月4日由疾管中心證實為「新世界螺旋蠅」（NewWorld screwworm, NWS）蛆病，患者從薩爾瓦多旅行歸來。
路透社稍早報導說，牛肉業消息人士上週表示，疾管中心證實馬里蘭州有起「新世界螺旋蠅」蛆病病例，患者曾前往瓜地馬拉。
新世界螺旋蠅是一種以牛和其他溫血動物為食的寄生蟲。
尼克森並未回應感染病例來源的爭議，僅表示這「對美國公眾健康的風險非常低」。
美國政府今年尚未確認任何新世界螺旋蠅動物病例。
美國政府和業界人士對這起人類病例的來源說法不一，可能會進一步擾亂已對美國潛在感染保持高度警惕的牧場主、牛肉生產商和畜牧業者，因為螺旋蠅已從中美洲和墨西哥南部向北移動。
一個多星期前，農業部部長羅林斯（BrookeRollins）等政府官員前往德州，宣布計劃在那裡建造滅蠅設施，以對抗螺旋蠅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言