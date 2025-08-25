美政府下令離岸風電停工 沃旭能源600億克朗增資生變

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普政府轄下的美國海洋能源管理局（BOEM）上周五晚間發布停工令，迫使羅德島外海的「Revolution Wind」建案停工。路透
美國政府下令暫停一項接近完工的建案，丹麥風電開發商沃旭能源（Orsted）籌資計畫恐生變，股價恐再探底。

川普政府轄下的美國海洋能源管理局（BOEM）上周五晚間發布停工令，迫使羅德島外海的「Revolution Wind」建案停工。此建案已完成 80%，海上基座全數到位，65 座風機已有 45 座安裝完成。

對沃旭而言，這個時機點尤其不利。該公司本月才宣布，將透過現金增資籌資 600 億丹麥克朗（約 94.2 億美元）。

Sydbank 分析師 Jacob Pedersen 對路透說：「這對籌資是一大障礙。我當股票分析師超過 20 年，見多識廣，但這次真是最誇張的，令我震驚。」

AlphaValue 分析師 Pierre-Alexandre Ramondenc 則表示，美方的舉動可能危及這次增資，而這場增資「本來就已經相當具稀釋性」。

分析師表示，沃旭能源（Orsted）自8月11日宣布增資以來股價已下跌30%，如今恐怕還有進一步下行風險。

50.1% 股份由丹麥政府持有的沃旭表示將向投資人說明美國海洋能源管理局停工令的影響。

