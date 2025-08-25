回應台灣疑美聲浪？美媒揭台軍參與密西根演習

美國密西根州8月上旬舉行了年度的「北方打擊」（Northern Strike）軍演，動員大約7500人，超過500位台灣士兵也參與其中。美國國防部出資的《星條旗報》上週報導此事，並指台灣至少自2021年便悄悄派員參加此軍演；《南華早報》週日（8月24日）則指，這是美國首度公開台軍參與人數，也是歷年來人數最多的一次。

依照美國長期政策，五角大廈一般不會公開談及台灣參與美國演習，通常是為了避免中國反彈。台灣國際戰略學會執行長羅慶生執行長認為，《星條旗報》公開台軍參與「北方打擊」一事具有重大意義，因為「這顯示華府希望台灣的參與被看到，而不是隱藏起來」。

此前在2024年，美國外交官塞拉（Joseph Cella）曾在眾院聽證會證實台灣軍隊在密西根州參與「戰略與戰術作戰」的訓練。專家指出，雖然川普政府在政策上採取利益交換的取向，但如今美方公開台軍參與「北方打擊」，仍顯示美台軍事防務關係變得更加透明且正常化。

分析：高調公開是為回應台人對美不信任

《南華早報》指，這樣不尋常的高調，目的不只是為了震懾北京，同時也是要對抗台灣內部在川普第二次任內日益升高的對美不信任情緒。

華府智庫德國馬歇爾基金會的報告稱，川普政府對台灣施加20%的暫時關稅，加上外界質疑美方施壓台積電在美國增加投資，這些事件削弱了台灣對美國的好感度。美國布魯金斯學會今年4月的調查指出，對美國持負面觀感的台灣人從去年的24.2%，上升到40.5%。把美國視為不可靠盟友的人，則比前一年增加了13.9%。

根據上述報告，台灣人越來越不信任美國，恐怕會讓中國政府有機可乘、讓其得以推進其長期策略，也就是試圖說服台灣人，「跟中國統一可能是最好、也是唯一的選項」，甚至企圖採取更顯的行動來強行統一，例如挑戰台灣在附近水域的管轄權、實施隔離或封鎖，或是奪取台灣離島。

面對台灣人對美國的信心下降，華府可能希望藉由公開台軍參與美國軍演，來安撫台灣大眾。羅慶生表示：「這展現出美國正在協助台灣訓練，跟台灣站在一起。」

台灣國防部長顧立雄8月初亦曾反駁「台美漸行漸遠」的說法。他強調，美國軍工產業對台灣採購的無人機迅速交運，而且台美之間也有軍事訓練交流，顯示雙方對維護區域安全和平，具有高度共識。

近期美方陸續公布台灣軍官赴美交流的消息，例如空軍司令部飛訓部指揮官吳佳興今年6月曾前往阿拉斯加觀摩；去年則有一批台灣陸軍官兵到奧克拉荷馬州，參與高機動性多管火箭系統（HIMARS，又稱海馬斯）訓練。針對這兩次交流，台灣國防部表示台美軍事交流均依照計畫執行，照往例不予評論。

專家：參與美國演習有助於台灣做準備

《南華早報》指出，有些論者認為由於台灣身處獨特地理位置和特殊的威脅環境，參與上述美軍訓練的效果可能有限。不過，也有軍事專家主張，這些交流往來並不只存在象徵意義。

台灣國家智庫國防安全研究院的研究人員舒孝煌說，這些訓練計劃能塑造台灣的聯合作戰能力，幫助台灣吸收美軍體系的做法，並培養出能在台灣部隊內傳播新知識的種子教官。

國防安全研究院軍事專家蘇紫雲則表示，美國透過「北方打擊」這類的演習來擴大軍事訓練，過程中包含美國國民兵和北約盟國，這有助於台灣軍隊獲取真實世界的經驗；密西根州廣大的訓練空間，更提供台灣的營級單位在台灣很難得到的機會，也就是「為真實情境做準備，並發出威懾訊號」。

據《星條旗報》報導，「北方打擊」演習由美國國民警衛局出資，今年的參與者共約7500人，包含美國36個州的士兵，且除了太空軍以外，其他所有美軍單位都有參與。台灣是9個國際參與夥伴之一。

值得注意的是，這次的「北方打擊」，是十幾年來第一次把重點從歐洲情境轉移至印太地區，顯示美國軍方對此地越來越重視。密西根州國民兵的准將瓦格（Ravi Wagh）稱，「北方打擊」以後都會以印太區域作為訓練情境。

若美中兩國真的爆發戰事，美軍可能需要分散到許多小島上秘密行動；考量到中國的飛彈能力，美國大型基地可能容易遭到攻擊。「北方打擊」陸地演習負責人費茲派翠克（Todd Fitzpatrick）說，密西根州在地理上是絕佳的訓練場所，因為它就位在五大湖區中間，能模擬出島嶼的環境。

隨著重心轉向亞洲，今年的「北方打擊」訓練比以往更強調海上演習，例如模擬在島上運送補給物資，這跟在歐洲仰賴陸路的狀況截然不同。

密西根國民兵今年8月初還曾指出，中國一直在關注該州的演習狀況，2023年更曾有5名在密西根大學讀書的中國公民被抓到在午夜到軍事基地拍照。

對於這次的「北方打擊」演習，中國駐華府大使館劉鵬宇曾發出警告。美媒《新聞周刊》引述劉鵬宇回應指，中國堅決反對美台之間的軍事聯繫，稱這種往來無助於台灣安全，只會升高海峽兩岸的緊張關係與對抗風險。

