李在明能從川普手上討到什麼？韓媒：有3收穫 可能解鎖核能力

南韓總統李在明已抵達華府，預計美東時間25日中午會見美國總統川普展開會談。南韓紐西斯通訊社（News1）25日報導，李在明希望在修訂韓美原子能協定、下調輸美鋼鐵關稅，以及增加南韓企業在韓美造船合作的利益等取得成果。

紐西斯通訊社指出，川普可能在安保與貿易上提出額外要求，其中以韓美同盟現代化為主，包括要求駐韓美軍具備更大的戰略彈性，這意味著駐韓美軍將被納入印太戰略以牽制中國，與李在明政府維持對中穩定的方針相衝突；另外美方可能要求韓方增加國防開支與分擔駐軍費用，以及額外開放稻米與牛肉市場。

關於駐韓美軍戰略彈性，南韓考慮將《韓美原子能協定》作為談判籌碼，若美方堅持安保要求，韓方則希望以此換取修訂協定。若能獲得使用後核燃料再處理的權限，南韓將成為「潛在核能力國家」。

根據韓聯社，《韓美原子能協定》將在2035年到期，根據現行規定，南韓必須經美方同意，才能生產濃度低於20%的低濃縮鈾，且不能對核燃料進行再處理工作。

其次，李在明將需要頂住美方在非關稅壁壘上的相關要求，同時爭取美方下調鋼鐵品項關稅，以及最大化南韓企業在韓美造船合作「讓美國造船業再次偉大」（MASGA）上的利益。

除此之外，李在明也表明，在磋商安保與貿易議題的同時，也將納入北韓及北韓核問題，其戰略意圖是將川普重新拉回兩韓談判桌。