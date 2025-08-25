快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

李在明能從川普手上討到什麼？韓媒：有3收穫 可能解鎖核能力

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓總統李在明攜夫人金惠景24日從東京搭專機前往華府，將在美東時間25日中午12時（台灣時間26日零時）會見美國總統川普。歐新社
南韓總統李在明攜夫人金惠景24日從東京搭專機前往華府，將在美東時間25日中午12時（台灣時間26日零時）會見美國總統川普。歐新社

南韓總統李在明已抵達華府，預計美東時間25日中午會見美國總統川普展開會談。南韓紐西斯通訊社（News1）25日報導，李在明希望在修訂韓美原子能協定、下調輸美鋼鐵關稅，以及增加南韓企業在韓美造船合作的利益等取得成果。

紐西斯通訊社指出，川普可能在安保與貿易上提出額外要求，其中以韓美同盟現代化為主，包括要求駐韓美軍具備更大的戰略彈性，這意味著駐韓美軍將被納入印太戰略以牽制中國，與李在明政府維持對中穩定的方針相衝突；另外美方可能要求韓方增加國防開支與分擔駐軍費用，以及額外開放稻米與牛肉市場。

關於駐韓美軍戰略彈性，南韓考慮將《韓美原子能協定》作為談判籌碼，若美方堅持安保要求，韓方則希望以此換取修訂協定。若能獲得使用後核燃料再處理的權限，南韓將成為「潛在核能力國家」。

根據韓聯社，《韓美原子能協定》將在2035年到期，根據現行規定，南韓必須經美方同意，才能生產濃度低於20%的低濃縮鈾，且不能對核燃料進行再處理工作。

其次，李在明將需要頂住美方在非關稅壁壘上的相關要求，同時爭取美方下調鋼鐵品項關稅，以及最大化南韓企業在韓美造船合作「讓美國造船業再次偉大」（MASGA）上的利益。

除此之外，李在明也表明，在磋商安保與貿易議題的同時，也將納入北韓及北韓核問題，其戰略意圖是將川普重新拉回兩韓談判桌。

關稅 川普

延伸閱讀

川普入股台積電交換補助？魏哲家喊「沒補助也不怕」、強調公平有跡可循

李在明見川普派前特使赴北京 強調高度重視韓中關係

川普擴大國民兵部署計畫 這次鎖定巴爾的摩

轉交李在明親筆信！南韓總統特使團赴陸訪問 強化中韓戰略夥伴關係

相關新聞

川普親家惹外交風波！為1事干預法國內政 遭法外交部召見

法國外交部24日證實，將在25日召見美國駐法大使庫許納（Charles Kushner），原因是他投書華爾街日報，批評法...

南華早報：美國星條旗報「2目的」高調公開台灣士兵參與美軍演

外媒日前披露今年有超過500名台灣軍人參加在美國密西根州舉行的美軍聯合軍事演訓「北方打擊」，創下歷來參與人數新高。香港南...

李在明能從川普手上討到什麼？韓媒：有3收穫 可能解鎖核能力

南韓總統李在明已抵達華府，預計美東時間25日中午會見美國總統川普展開會談。南韓紐西斯通訊社（News1）25日報導，李在...

買車能試駕 買房也先「試住」！　過夜體驗挑戰傳統交易模式

美國加州紐波特海岸一名屋主去年求售名下價值6,020萬美元（約台幣18.34億元）的豪宅時，遇到海外買家要求先先住一晚體...

紐時：美企CEO現在頭疼的「激進投資人」 不是艾康 是川普

美企已建立起防禦體系，應對華爾街知名維權股東艾康（Carl Icahn）和佩爾茲（Nelson Peltz）等人逼迫執行...

Fed降息 川普也開心不起來？鮑爾罕見警告 一言道破經濟痛點

美股上周五大漲，因聯準會主席鮑爾釋出最快今秋降息的明確訊號。但這場盛宴能持續多久呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。