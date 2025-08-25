買車能試駕 買房也先「試住」！　過夜體驗挑戰傳統交易模式

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國房屋買賣出現「先試住再出價」的案例，挑戰傳統交易模式。美聯社
美國加州紐波特海岸一名屋主去年求售名下價值6,020萬美元（約台幣18.34億元）的豪宅時，遇到海外買家要求先先住一晚體驗，雖然最後出價低於要價未能成交，但屋主仍然認為雙贏，因為買家「為這次留宿付了不錯的價錢」，並且透過他的仲介買了附近的房子。

Compass旗下加盟房仲業者麥考恩（Rex McKown）指出，「試住」就像買車前試駕，讓買家更能掌握空間格局與居住感受。

例如，疫情期間，洛杉磯也有買家要求在1,460萬美元的好萊塢新成屋過夜。但那次的體驗讓這名單身買家發現，他不需要那麼大的空間，改尋周遭其他物件。

紐約與德州也有類似案例。紐約哈德遜河谷一對夫妻自備充氣床，進行14小時的過夜體認，確認水壓和空調、感受過夜間蟋蟀聲和初曉晨光後，才決定買下這棟60萬美元的四房鄉間別墅。德州一名退休教師賣屋時則是曾主動邀請買家周末入住。

部分仲介對這種做法存疑，認為潛藏法律與財務風險。在佛州豪宅的案例裡，買家原本僅獲准用餐，最後卻逗留了八小時，還觸發火警警報，導致交易破局。

有部分買家希望「先住再買」能制度化。例如紐澤西州66歲買家塞拉（John Serra）提出先長租三個月再決定是否出價，他甚至願意支付比市價高出四、五成的租金。

