美國民兵巡邏華府街頭 開始攜帶武器執勤

兩名美國官員表示，正在首都華盛頓特區街頭巡邏的國民兵，今晚開始攜帶武器執勤。國民兵入駐華府地區是美國總統川普所稱的打擊犯罪一環。

根據不具名官員表示，攜武部隊確切人數尚未確定，但他們將攜帶M17手槍或M4步槍。

自從川普宣布華盛頓特區（Washington, D.C.）進入犯罪緊急狀態以來，數以百計未攜武國民兵過去兩週來在特區街頭都可見到行蹤。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週授權這些國民兵可攜帶武器。

國民兵華盛頓特區聯合特遣部隊（Guard's Joint TaskForce-DC）今天書面聲明表示，這僅是「最後手段，所屬人員只在因應死亡或嚴重人身傷害的立即威脅時」才會動用武力。