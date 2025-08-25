美國民兵巡邏華府街頭 開始攜帶武器執勤
兩名美國官員表示，正在首都華盛頓特區街頭巡邏的國民兵，今晚開始攜帶武器執勤。國民兵入駐華府地區是美國總統川普所稱的打擊犯罪一環。
根據不具名官員表示，攜武部隊確切人數尚未確定，但他們將攜帶M17手槍或M4步槍。
自從川普宣布華盛頓特區（Washington, D.C.）進入犯罪緊急狀態以來，數以百計未攜武國民兵過去兩週來在特區街頭都可見到行蹤。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週授權這些國民兵可攜帶武器。
國民兵華盛頓特區聯合特遣部隊（Guard's Joint TaskForce-DC）今天書面聲明表示，這僅是「最後手段，所屬人員只在因應死亡或嚴重人身傷害的立即威脅時」才會動用武力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言