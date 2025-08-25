南華早報：美國星條旗報「2目的」高調公開台灣士兵參與美軍演

外媒日前披露今年有超過500名台灣軍人參加在美國密西根州舉行的美軍聯合軍事演訓「北方打擊」，創下歷來參與人數新高。香港南華早報24日引述分析人士報導，消息經由美國國防部所屬的星條旗報高調報導，是有意嚇阻北京，同時回應台灣人對美方日益上升的不信任，凸顯在川普政府「交易式」政策作風下，依然加深與台北防務合作的跡象。

星條旗報是直屬美國國防部的軍事報刊，日前引述美國國民兵資深官員，公開台灣參與今年「北方打擊」（Northern Strike）軍演的具體人數。這是台灣自2021年首度參與「北方打擊」以來，派出最大規模的兵力，也是首次對外揭露具體參與人數。

2025年「北方打擊」集結美國36個州與9個盟國，有超過7500名兵力參與。

南華早報描述，這次披露打破美國過去政策，美國長期以來一向避免公開談論台灣在美國軍演中角色。

台灣智庫台灣國際戰略學會執行長羅慶生（Max Lo）告訴南華早報，這次的公開深具意義，顯示華府希望台灣的參與能夠被看見，而非隱藏起來。他指出，「過去這類決定必須獲得最高層批准，因為預期會引發北京的強烈反彈」。

報導提到，這次公開台灣參與人數，比美國前外交官塞拉（Joseph Cella）2024年向國會作證時提供的細節更為具體。塞拉當時表示，台灣部隊早已在密西根州接受「戰略與戰術作戰」訓練。

台北智庫「中華戰略前瞻協會」的Zivon Wang表示，「今年的曝光反映出防務合作正朝更常態化方向發展，範圍相當廣泛」。他說：「更重要的是，這向北京傳遞嚇阻訊號，顯示台灣部隊不僅獲得美國支持，還與美軍並肩受訓。」

分析人士推測，在川普關稅與各項要求引發台灣人反彈的背景下，這或許能解釋為何華府願意現在公開台灣在「北方打擊」中的角色。

羅慶生指出：「這不僅是對中國的嚇阻，更重要的是在台灣民眾對華府信任下滑之際，向台灣社會釋放安撫訊號。」