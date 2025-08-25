紐時：美企CEO現在頭疼的「激進投資人」 不是艾康 是川普

美企已建立起防禦體系，應對華爾街知名維權股東艾康（Carl Icahn）和佩爾茲（Nelson Peltz）等人逼迫執行長設法提高股價。如今，企業需要擔心的是新類型投資人：美國總統。

川普以非同尋常的方式讓政府插手美企，包括入股美國鋼鐵公司，要求輝達（Nvidia）和超微半導體（AMD）將中國大陸市場的部分營收上繳政府。五角大樓上月宣布持有美國大型稀土開採商MP Materials的15%股份。上周五，英特爾更同意讓美國政府取得價值89億美元的10%股權。

律師、銀行家與學者指出，這些發展可能預示美國正從吹噓的自由市場體系，逐漸轉向歐洲、甚至中國與俄羅斯較常見的「國家資本主義」模式。華爾街銀行與律師事務所也正急忙替企業擬定應對劇本，以防或至少安撫川普的干預。

Sidley Austin律師事務所企業防禦業務聯席主席Kai Liekefett表示：「幾乎所有我接觸過、經常獲得政府補貼或撥款資助的企業目前都很擔心。」

三位知情人士透露，川普政府正在廣泛物色其他可能適合政府介入的公司。

美國政府此前也曾介入企業經營。歐巴馬政府在2008年金融危機後持有銀行和汽車公司的股權；歐巴馬與拜登政府均曾透過政府補貼推動綠色科技。但專家認為川普的舉措更為激進，他挑中的公司並非瀕臨崩潰，倒閉了也不會像金融危機中銀行破產那樣引發全球金融連鎖反應。

巴黎政治學院歷史教授、《美國資本主義時代：美國歷史》作者Jonathan Levy指出：「美國一向對公私分際保持警惕，唯一例外是在戰爭或國安因素素。」白宮強調，這些投資確實出於國安考量，否認入股關鍵企業會破壞自由市場。

商務部長盧特尼克強調，通過股權參與，美國納稅人將分享英特爾發展帶來的收益。

一位白宮官員表示：「這並非普通企業，而是攸關國安的關鍵產業，值得採取行動。」。

但川普近期舉動明顯打破慣例，例如針對輝達和超微，政府提出方案，要求這些晶片公司繳交15%的營收給政府，才能避開貿易限制，繼續在中國大陸銷售晶片。

馬里蘭大學歷史系名譽副教授David Sicilia表示，他從未見過美國針對特定企業而改變貿易政策的先例，「最不客氣的解讀就是，這是對成功的勒索」。

上周五談及英特爾協議時，川普還說，該公司執行長「一心只想保住職位，最後卻給了美國100億美元」。

與艾康等傳統激進投資人透過推動企業拆分業務或來提升股價不同，川普的要求，不管是要求企業「自己吸收關稅成本」或撤換執行長，往往未明確與股東回報掛鉤。

目前英特爾股東對政府介入的反應正面，上周五消息宣布後股價收漲逾5%。反之，競爭對手超微等的股價自潛在交易消息傳出後持續下跌，分析師認為部分原因在於市場預期政府將優先支持英特爾。

印第安納大學學者Sarah Bauerle Danzman指出：「短期來看，這類交易可能有利，反正你遲早要被擠壓。但一旦政府涉入戰略決策，企業的選擇就不再由市場主導。」

更廣泛的問題則是此舉讓普通股東失去保障。紐約大學公司治理教授Edward Rock表示：「我們習慣控股股東追求私利，現有法律還能處理這類情況。但若政府鼓勵企業終止業務海外外包，公司法律體系就尚無處理此類情況。」

法律專家Liekefett指出，拒絕川普要求並非易事，對政府提告也無濟於事。《晶片法》未明確授權政府入股，但部分條文的措辭仍可被解讀為賦予此類權限。

企業顧問表示，目前的「防身術」策略是繼續避開川普視線：清除官網關於多元平等包容的表述，增加拜會總統辦公室的頻率。例如，知情人士透露，高盛執行長蘇德巍（David Solomon）自川普1月就職以來已四度進入白宮，遠高於過往㥽例。

政策專家Dan Ikenson擔憂，這種氛圍正侵蝕美國的公平競爭環境：「誰還願意投資沒有獲得政府支持的公司？拒絕向川普低頭的潛力企業又會有何種下場？」