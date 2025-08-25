川普親家惹外交風波！為1事干預法國內政 遭法外交部召見

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
法國外交部24日證實，將在25日召見美國駐法大使庫許納，原因是他投書華爾街日報批評法國政府打擊反猶行動不力。美聯社
法國外交部24日證實，將在25日召見美國駐法大使庫許納（Charles Kushner），原因是他投書華爾街日報，批評法國政府打擊反猶行動不力。庫許納是美國總統川普的親家，此舉凸顯美法在以色列對加薩行動上持續分歧，而庫許納的言論正值法國宣布將在9月承認巴勒斯坦建國之際。

庫許納的長子是川普長女伊凡卡的先生。金融時報報導，庫許納24日投書美媒華爾街日報，公開喊話法國總統馬克宏，針對「法國反猶主義急遽上升，以及政府缺乏足夠行動」等，表達憂慮關切。

庫許納在信中指出，自2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列以來，法國的反猶太主義現象「急劇爆發」，並批評馬克宏對以色列加薩軍事行動的處理方式。

法國外交部當日迅速回應，稱「無法接受」庫許納的指控，且其言論違反不干涉他國內政的國際外交準則；已要求查爾斯25日赴法國外交部說明。

庫許納致信馬克宏凸顯美法在以國軍事行動持續深化上的外交分歧，且被視為明顯干預法國內政。庫許納今年5月獲得川普任命為駐法大使。

根據法國內政部數據並由猶太協會聯合組織（Crif）公布的資料，自以哈衝突以來，反猶事件急遽上升。2023年達到1676件，2024年則為1570件，遠高於2022年的436件。

