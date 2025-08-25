科學怪人兔出沒科羅拉多州 專家：源自無害病毒免驚

美國科羅拉多州有群兔子長出黑角狀疣的照片在網路上瘋傳，顛覆網友對「可愛兔兔」的想像，動物管理局電話響不停，也催生科學怪人兔、惡魔兔及殭屍兔等稱號。不過，專家指出，這些增生物源自幾乎無害、只傳兔科的病毒。

美國時代雜誌（TIME）、美聯社等媒體近日報導，美國科羅拉多州一群長著角狀腫塊的兔子四處跳躍，看來像是直接從低成本恐怖片裡走出來的角色。一名當地居民告訴新聞台，她看到的兔子「嘴巴周圍像是長滿黑色的刺或牙籤一樣」。

不過，科學家呼籲民眾不必驚慌，這些兔子只是感染一種相對常見且幾乎無害的秀普乳突病毒（Shopepapillomavirus），它會造成類似疣狀增生，從兔子的臉上突出，看起來就像角或觸手。

報導指出，這種病毒數百年前就已啟發古老民間傳說，還刺激一波科學研究。

秀普乳突病毒很可能影響北美流傳數百年的「角兔（jackalope）」神話，講述一種長著鹿角或犄角的兔子以及其他動物的變種。兔子身上的這種疾病也幫助科學家理解病毒與癌症的關係，例如導致子宮頸癌的人類乳突病毒（HPV）。

洛克斐勒大學教授秀普（Richard E Shope）1930年代在兔子身上發現這種疾病，病毒自此以秀普命名。

「長角兔」在科州首府丹佛（Denver）以北65英里的科林斯堡（Fort Collins）出沒，當地公園和野生動物管理局發言人胡斯（Kara Van Hoose）上週對美聯社表示，管理局一直接到關切電話。

她指出，大眾的反應兩極，有些人覺得很噁心、不想看到。「也有人，包括我自己，覺得牠們看起來很酷，像搖滾金屬風」。

但她表示，受感染的兔子並不罕見，尤其是在夏季，傳播病毒的跳蚤及蜱蟲最為活躍。她也說，這種病毒會在兔子之間傳播，但不會傳染給其他物種，包括人類和寵物。

胡斯說，這些增生物看起來像疣，但如果長得更長，就會像角一樣。除非增生物長在兔子的眼睛或嘴巴並干擾進食，否則不會傷害牠們。兔子的免疫系統能夠對抗這種病毒，一旦抵抗成功，這些增生物就會消失。

病毒會導致兔子的頸部和肩部出現黑色疣狀增生，家兔則在耳朵和眼瞼周圍出現病變。有時，增生會在兔子的腿部，尤其是後腳表面形成腫瘤。

野生動物疾病專家阿基瑞（A. Alonso Aguirre）表示，後腳上的腫瘤質地堅硬，呈現白色，表面濕潤，通常會持續達150天，然後消失。

「這非常痛苦」，他說。

雖然秀普乳突病毒只會影響兔科動物，不過，當地野生動物管理局仍提醒居民不要觸碰或試圖幫助受感染的兔子，應該保持距離，不要餵食，不要干預，因為人類實際也幫不上忙。