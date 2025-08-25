Fed降息 川普也開心不起來？鮑爾罕見警告 一言道破經濟痛點

美股上周五大漲，因聯準會主席鮑爾釋出最快今秋降息的明確訊號。但這場盛宴能持續多久呢？

鮑爾在懷俄明州傑克森洞央行年會上演說，核心訊息讓華爾街歡呼，但他同時提醒利率未必能回歸疫前水準。他說：「我們無法確知長期利率將穩定於何種水準，但中性利率可能已高於2010年代的水準。」這表明短期降息樂觀，但長期展望實則更不穩定。

英國衛報專欄作者阿拉坦妮引述牛津經濟研究院經濟學家史威特（Ryan Sweet）的話指出：「市場可能過度預期聯準會會快速大幅降息，因為中性利率或許比某些人想像的更高。」

利率走高意味貸款成本更貴。2021年利率趨近零時，30年期固定房貸利率平均略低於3%，如今逼近6.7%。加上房價處於歷史高點附近，美國人購屋壓力沉重。

川普數月來持續施壓聯準會將利率降至1%，批評鮑爾「重創房市」，但利率短期內回歸到那個水準的可能性微乎其微。

聯準會正追求「金髮女孩經濟」平衡點。利率過高引發失業風險，過低則可能推升通膨。

多數經濟學家認為，在川普展開第二任期前，聯準會已近乎實現這種平衡。創下世代新高，Fed開始積極升息，兩年內利率升至約5.3%，但就業市場仍保持強勁。聯準會似乎實現了所謂的「軟著陸」。但當川普重返白宮，兌現競選承諾發動全面貿易戰，情勢急轉直下。

川普始終認為關稅能提振美國製造業、換來更有利的貿易協定。他宣稱：「關稅不會引發通膨，只會帶來成功」。

但迄今為止，成功效應十分有限，反而促使多國結盟立排除美國。與此同時，美國消費者開始感受到物價攀升。

鮑爾上周五在傑克森洞指出，關稅已開始推升部分價格。6、7月通膨率達2.7%，比川普4月初宣布主要關稅措施時上升0.4個百分點。由於大部分高關稅8月才上路，Fed正觀望其是否僅是一次性衝擊，抑或持續發酵。

昔日強勁的就業市場也顯露疲態。職缺減少，求職人數也同步下滑。鮑爾稱此為「奇特的平衡」，「勞動供給與需求同步放緩」。他強調這種平衡十分脆弱，最終可能崩潰，引發更多裁員與失業率攀升。消費支出和GDP成長也放緩，讓Fed更傾向於降息。

不過，鮑爾整體基調並不樂觀。他說：「在此環境下，很難區分周期性波動與結構性變化。貨幣政策頂多能平抑周期性波動，卻難以改變結構性因素。」這番話被視為向來言辭謹慎的鮑爾發出的罕見警告：當行政政策擾亂經濟時，聯準會能為補救的空間有限。