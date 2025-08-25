快訊

英超「億元先生」成曼城棄將！足球王子沉浮記

豐原出租套房死亡火警！男女陳屍房內 鄰居清晨曾聞呼救聲

冷心低壓又來了！氣象粉專：西半部午後雷雨加劇恐下冰雹

聽新聞
0:00 / 0:00

Fed降息 川普也開心不起來？鮑爾罕見警告 一言道破經濟痛點

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
鮑爾（右）在傑克森洞會議休息期間，與日本央行總裁植田和男、歐洲央行總裁拉加德一同散步。美聯社
鮑爾（右）在傑克森洞會議休息期間，與日本央行總裁植田和男、歐洲央行總裁拉加德一同散步。美聯社

美股上周五大漲，因聯準會主席鮑爾釋出最快今秋降息的明確訊號。但這場盛宴能持續多久呢？

鮑爾在懷俄明州傑克森洞央行年會上演說，核心訊息讓華爾街歡呼，但他同時提醒利率未必能回歸疫前水準。他說：「我們無法確知長期利率將穩定於何種水準，但中性利率可能已高於2010年代的水準。」這表明短期降息樂觀，但長期展望實則更不穩定。

英國衛報專欄作者阿拉坦妮引述牛津經濟研究院經濟學家史威特（Ryan Sweet）的話指出：「市場可能過度預期聯準會會快速大幅降息，因為中性利率或許比某些人想像的更高。」

利率走高意味貸款成本更貴。2021年利率趨近零時，30年期固定房貸利率平均略低於3%，如今逼近6.7%。加上房價處於歷史高點附近，美國人購屋壓力沉重。

川普數月來持續施壓聯準會將利率降至1%，批評鮑爾「重創房市」，但利率短期內回歸到那個水準的可能性微乎其微。

聯準會正追求「金髮女孩經濟」平衡點。利率過高引發失業風險，過低則可能推升通膨。

多數經濟學家認為，在川普展開第二任期前，聯準會已近乎實現這種平衡。創下世代新高，Fed開始積極升息，兩年內利率升至約5.3%，但就業市場仍保持強勁。聯準會似乎實現了所謂的「軟著陸」。但當川普重返白宮，兌現競選承諾發動全面貿易戰，情勢急轉直下。

川普始終認為關稅能提振美國製造業、換來更有利的貿易協定。他宣稱：「關稅不會引發通膨，只會帶來成功」。

但迄今為止，成功效應十分有限，反而促使多國結盟立排除美國。與此同時，美國消費者開始感受到物價攀升。

鮑爾上周五在傑克森洞指出，關稅已開始推升部分價格。6、7月通膨率達2.7%，比川普4月初宣布主要關稅措施時上升0.4個百分點。由於大部分高關稅8月才上路，Fed正觀望其是否僅是一次性衝擊，抑或持續發酵。

昔日強勁的就業市場也顯露疲態。職缺減少，求職人數也同步下滑。鮑爾稱此為「奇特的平衡」，「勞動供給與需求同步放緩」。他強調這種平衡十分脆弱，最終可能崩潰，引發更多裁員與失業率攀升。消費支出和GDP成長也放緩，讓Fed更傾向於降息。

不過，鮑爾整體基調並不樂觀。他說：「在此環境下，很難區分周期性波動與結構性變化。貨幣政策頂多能平抑周期性波動，卻難以改變結構性因素。」這番話被視為向來言辭謹慎的鮑爾發出的罕見警告：當行政政策擾亂經濟時，聯準會能為補救的空間有限。

川普 鮑爾 聯準會

延伸閱讀

本周開盤前 五件國際事不可不知

川普擴大國民兵部署計畫 這次鎖定巴爾的摩

鮑爾放鴿效應…台股衝鋒新高點 AI股仍是主旋律

澤倫斯基於獨立紀念日儀式授勳川普特使 加拿大總理宣布軍援220億

相關新聞

Fed降息 川普也開心不起來？鮑爾罕見警告 一言道破經濟痛點

美股上周五大漲，因聯準會主席鮑爾釋出最快今秋降息的明確訊號。但這場盛宴能持續多久呢？

洛杉磯交通壅堵全美第3 年耗88小時塞車

沙加緬度蜂報報導，加州駕駛對交通壅塞感到沮喪是情有可原的。近期一份報告指出，洛杉磯交通壅塞情況位居全美第三，駕駛每年平均...

威脅警方「你會後悔的」 羅德島助理檢察官無薪停職

羅德島州助理檢察官佛拉納根（Devon Flanagan）因涉嫌藉職務威脅警察的影片本周在全美瘋傳，她還放話警方會「後悔...

「整頓」民主黨重鎮…川普盯上芝加哥 最快下月派國民兵

美國總統川普廿二日甫說，下個治安整頓目標可能是芝加哥。華盛頓郵報廿三日引述幾位知情美國官員報導，五角大廈數周以來正計畫對...

川普擴大國民兵部署計畫 這次鎖定巴爾的摩

美國總統川普今天威脅要在另一個民主黨重鎮、馬里蘭州第一大城巴爾的摩部署國民兵，此舉將是他擴大打擊犯罪和移民行動的一部分

川普可能出賣台灣2300萬人！美前官員：賴清德有3張牌

美國「外交政策」（Foreign Policy）期刊21日發表布魯金斯研究所學者、前美國副總統國安顧問高登（Philip...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。