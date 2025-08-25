美國副總統范斯：俄烏都已做些重大讓步 普亭同意烏克蘭會獲安全保證

聯合報／ 編譯高詣軒茅毅／即時報導
美國總統川普（右）22日在白宮與副總統范斯（左）交談。法新社
美國總統川普（右）22日在白宮與副總統范斯（左）交談。法新社

美國副總統范斯（JD Vance）在24日播出的美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）獨家專訪說，儘管美國總統川普與俄羅斯總統普亭15日會晤後，俄烏終戰浮現些潛在煩擾，但自己仍有信心美國能居間調停俄烏。范斯還說，相信過去幾周已見到俄烏雙方均做出一些「重大讓步」，包括烏克蘭會獲得預防俄國未來又一次入侵的安全保證。

范斯被問到是否對俄國21日發射飛彈攻擊烏西1間美商偉創力（Flex）電子工廠感到憤怒時坦言，「我不喜歡；但這是戰爭，這就是為何我們想阻止殺戮；我們打從一開始就譴責」。他強調，川普對俄國施壓和運用經濟影響力的作為，無疑比美國前總統拜登任內3年半做的還多。

范斯表示，仍有很大的談判空間，「我們最終要麼成功、要麼碰壁。要是碰壁，我們會繼續這個談判和運用影響力的進程」。他說，這種「充滿活力」的外交會讓俄烏戰爭畫下句點。

范斯被問到，若美國沒祭出新制裁措施，那對俄國施加的壓力是什麼、如何使俄國停止轟炸烏克蘭並與烏克蘭總統澤倫斯基坐上談判桌？范斯答道，川普已運用咄咄逼人的經濟影響力，例如對大買俄國石油的印度課徵次級（2級）關稅。

至於能否保證美國在俄烏終戰後不會派兵駐烏，以協助落實任何俄烏和平協議，范斯說，川普已講的非常清楚， 烏克蘭境內不會有美國地面部隊，但美國會持續扮演積極角色來試圖確保烏克蘭獲得足以讓他們停止戰爭所需的安全保證及信心，並讓俄國也覺得他們能結束戰爭。

范斯受訪時不認為俄國正糊弄川普，「我覺得俄國在這場鏖戰3年半的衝突中，已首次向川普總統做出重大讓步」；俄國的確已願意在他們的部分核心要求上展現彈性，也已談到什麼將是俄烏終戰不可或缺的條件；「我沒說俄國在每件事上都做出讓步；但他們已終於承認，烏克蘭在戰後會擁有領土完整，並對此會有若干安全保證，這很重要。

范斯指出，「我們不會直到這場戰爭已結束後，才討論對烏克蘭的安全保證」；俄國也已認清，將無法在基輔扶植傀儡政權，而這當然是一開始時俄國提出的一大要求。

另據路透24日引述當天播出的俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）接受NBC訪問內容，他說，包含聯合國安理會成員國的若干國家，應成為烏克蘭的安全保證國，還可納入德國及土耳其等國。

范斯 美國 俄烏戰爭

延伸閱讀

關稅戰總體檢／關稅戰底定 川普大獲全勝

川普特使出席烏克蘭獨立紀念日活動 將會澤倫斯基…俄外長指控西方國家

擴大打擊犯罪及移民 川普擬派數千國民兵進駐芝加哥…美國防部拒絕證實

2026世界盃小組抽籤 12月5日華府甘迺迪中心舉行

相關新聞

「整頓」民主黨重鎮…川普盯上芝加哥 最快下月派國民兵

美國總統川普廿二日甫說，下個治安整頓目標可能是芝加哥。華盛頓郵報廿三日引述幾位知情美國官員報導，五角大廈數周以來正計畫對...

美國副總統范斯：俄烏都已做些重大讓步 普亭同意烏克蘭會獲安全保證

美國副總統范斯（JD Vance）在24日播出的美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Pres...

川普可能出賣台灣2300萬人！美前官員：賴清德有3張牌

美國「外交政策」（Foreign Policy）期刊21日發表布魯金斯研究所學者、前美國副總統國安顧問高登（Philip...

觀光巴士翻覆 華人司機分心失控所致 5死者3為華裔

紐約上州公路22日發生五死、多人受傷的重大車禍，其中包括三位華人罹難者。據紐約州警初步調查報告指出，事故可能原因為駕駛分...

川普政府擬拆解核彈頭 釋出20噸鈽當商用反應爐燃料 專家批「瘋了」

路透引述知情人士與一份計畫草案報導，川普政府打算釋出約20公噸冷戰時期拆解核彈頭所留下的鈽(plutonium)，提供給...

華府學區明開學 ICE：不會進學校

聯邦移民及海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd Lyons)表示，25日華府學區開學首日，ICE探員不會進入學校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。