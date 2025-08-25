聽新聞
「整頓」民主黨重鎮…川普盯上芝加哥 最快下月派國民兵
美國總統川普廿二日甫說，下個治安整頓目標可能是芝加哥。華盛頓郵報廿三日引述幾位知情美國官員報導，五角大廈數周以來正計畫對該市進行軍事部署；前述先前未披露的計畫涵蓋數個選項，包括最快九月動員至少幾千名國民兵。
兩位匿名美國官員說，相關計畫也討論要對民主黨主政的全美第三大城芝加哥動用幾千名現役軍人，但目前這被認為可能性較低。知情官員透露，對芝加哥的軍事介入很可能與美國移民及海關執法局（ＩＣＥ）擴大搜索無證移民的行動並行；對該市的部署模式日後可能用於其他大城。
華郵說，前述任務若經批准，將與川普六月對洛杉磯的行動雷同；當時他不顧州級和地方領袖抗議，派遣四千名加州國民兵和七百名現役陸戰隊員。川普十一日也宣布在華府部署國民兵。
川普廿二日揚言將打擊犯罪的行動從華府外擴，指稱芝加哥一團亂，接下來很可能加以解決。川普說，當地人正要求聯邦介入，「我拿到很多黑人選票，他們希望情況有所不同」，還稱其後會去紐約「幫忙」。
川普也曾聲稱要聯邦政府干預同由民主黨人治理的舊金山。
芝加哥和華府在過去一年，謀殺等犯罪件數都下滑。路透廿三日報導，美國國防部當晚聲明說，不會對後續行動做推測，該部正持續和其他夥伴部門就保護聯邦資產和人員的計畫合作；白宮則請路透參考川普廿二日發言。
華郵引述芝加哥市長強森聲明，該市官員認真看待川普言論，但未收到川普政府對該市做額外執法或軍事部署的相關正式通知。路透引述芝加哥所在的伊利諾州州長普立茲克聲明，當地沒有需要國民兵等軍事部署的緊急狀態，川普正試圖製造危機、繼續濫權。
