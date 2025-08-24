快訊

擴大打擊犯罪及移民 川普擬派數千國民兵進駐芝加哥…美國防部拒絕證實

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國媒體披露，美國總統川普的政府近幾週來一直在規劃部署國民兵於芝加哥，藉此擴大打擊犯罪和移民。美聯社資料照
美國媒體披露，美國總統川普的政府近幾週來一直在規劃部署國民兵於芝加哥，藉此擴大打擊犯罪和移民。美聯社資料照

美國媒體披露，美國總統川普的政府近幾週來一直在規劃部署國民兵於芝加哥，藉此擴大打擊犯罪和移民

「華盛頓郵報」（The Washington Post）引述不具名知情官員的說法報導，美國國防部已經在擬定計畫，最快可能於9月動員數千位國民兵前往美國第3大城芝加哥。美國國防部則拒絕證實相關報導。

川普（Donald Trump）本月已在首都華盛頓特區部署國民兵，有國防官員表示，進駐華府的國民兵很快就會攜帶武器。

川普22日表示，將對芝加哥及紐約等民主黨執政的大城市採取類似措施。他當時於白宮告訴記者：「我們會讓我國城市非常、非常安全。我認為芝加哥會是我們下一個目標，然後我們將協助紐約。」

幾位不具名消息人士告訴有線電視新聞網（CNN），芝加哥部署模式可能會類似川普6月在洛杉磯採取的爭議行動。當時川普不顧加州政府反對，派出4000名加州國民兵與700位現役陸戰隊員。

在芝加哥部署國民兵的計畫，也將輔助美國移民暨海關執法局（ICE）擴大打擊無證移民的行動。

伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）及芝加哥市長強生（Brandon Johnson）都是民主黨人，他們強烈反對這個構想。

普里茨克於社群媒體X平台發文寫道：「川普和『讓美國再次偉大』（MAGA）共和黨人試圖將他們的政黨描繪成『法律與秩序』的政黨。這大大偏離事實。」

強生則說，芝加哥市府未收到川普政府關於軍事部署的正式通知，並稱這類行動「缺乏協調、沒有必要且不可接受」。

根據芝加哥警方統計，該市2024年記錄到573起凶殺案，較2023年減少8%。

