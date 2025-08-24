川普可能出賣台灣2300萬人！美前官員：賴清德有3張牌

美國「外交政策」（Foreign Policy）期刊21日發表布魯金斯研究所學者、前美國副總統國安顧問高登（Philip H. Gordon）的專文，以「川普可能出賣台灣—該如何避免？」為題指出，在美國承諾不再牢靠的情況下，台灣選項有限，但仍有3張牌可以打：提高國防支出、加大對美投資、謹慎處理台灣獨立議題。

高登在文中指出，川普在烏克蘭問題上的混亂外交，不僅讓歐洲盟友憂心忡忡，其實台灣也應該要擔心。隨著美國安全承諾顯得不再牢靠，台灣2300萬人恐成地緣政治的不確定犧牲品。

川普第一任期曾大力支持台灣，但現在卻拒絕台灣賴清德總統過境美國、否決防長訪美、批准對中國的半導體出口，甚至對台課徵高於歐日韓的關稅。分析憂慮，若川普願意為了川習會讓步，也可能縮減軍售或公開反對台獨，作為向北京示好的籌碼。

高登也觀察到，台灣輿論出現轉變，今年春季民調顯示，近6成民眾不再認為美國是可信盟友，比去年增加近10個百分點。

高登建議，在這場「完美風暴」下，台灣可採取的選項有限，但仍有3張牌可打。

第一，提高國防支出。賴清德已承諾將軍費提高到GDP的3%，若依照北約新的定義納入基礎建設，軍費占比可能超過GDP的3%。追加的特別預算應用於強化不對稱戰力，如無人機與無人武器系統；增加彈藥庫存、加強防禦設施，以及擴大服役與民防訓練。這不僅能提升自我防衛，也能消弭川普以「負擔不均」為由棄台的藉口。

第二，增加對美國的投資。台灣還能透過加大對美投資來鞏固支持，尤其是由台積電帶頭。台積電一家公司就占台灣GDP的8%，已承諾在美國投入約1650億美元，其中光是亞利桑那州就有650億，用於擴建半導體生產與相關科技基礎設施。若能確實履行並進一步擴大這些承諾，將有效提醒所有美國人：台灣不僅是不可或缺的經濟與科技夥伴，更是美國維護安全與供應鏈穩定的重要利益所在。

第三，審慎處理獨立議題。台灣領導層應謹慎拿捏獨立相關的言辭或舉動，避免激怒北京，或讓美國不得不面對其承諾的風險。雖然賴清德希望展現台灣主權的正當性無可厚非，但現在並非挑戰「美國是否會為台灣開戰」的時機。

高登強調，川普的不可靠與不可預測，讓所有盟友不安。若美台關係破裂，甚至出現美國出賣台灣的情況，恐將誘使中國動手，對全球造成災難性衝擊。台北必須盡一切努力避免這一幕發生。