快訊

李在明外交首站選東京棄華府！專家：韓日破冰跟台灣有關 1情況是變數

誇張顏藝在台爆紅！京扇子職人大西里枝猝逝　享年35歲

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

德州餐飲業者：美關稅政策對零售和工業層面影響大

中央社／ 台北24日電

德州商業小鎮艾迪森市位於達拉斯北邊20公里處，周建源在當地經營中餐廳近40年，餐館曾吸引不少名人光顧。對於川普政府的對等關稅政策，他認為，關稅影響進口物價，隨著關稅消息波動，供應商會趁機漲價，「關稅對餐館、零售和工業等層面影響很大」。

周建源畢業於中興大學合作經濟系，1979年赴美唸書，取得企業管理碩士後決定留在美國發展，他曾投身政治15年，成為艾迪森市首位台裔市長。

周建源赴美後，曾在餐廳當經理5年，後來決定自己創業，1986年投資約50萬美元在德州艾迪森市開設五福樓，雖然曾被母親批評「唸那麼多書卻跑去開餐聽」，但周建源保持著經營企業心態，認真鑽研美國餐飲市場。

為了符合美國人口味，周建源花心思研究美國人飲食的喜好，他發現，美國人喜歡吃整塊的雞肉，偏愛甜、酸、辣的口味，加上陳皮的味道，色香味俱全才能吸引到美國人，因此研發出餐廳招牌菜色「芝麻雞」，生意好的時候，一天可以賣到100、200個訂單。

周建源自豪的表示，從開店至今，從來沒有使用味精，致力使用天然食材，達拉斯牛仔隊老闆、達拉斯獨行俠等球員、武術明星查克諾瑞斯（Chuck Norris）等人都曾是餐館的座上賓。

艾迪森市屬於商業城，居民約2萬人，其中高達8成是白人，亞裔人口不到2成。周建源指出，台灣人來到美國後，時常會聚集在一起、英文無法進步，但因為已脫離主流社會，遇到問題時也找不到人幫忙。

周建源表示，決心投入政治服務更多社群，起初完全不被看好，為讓民眾更認識自己，他決定親自拜票，艾迪森市共有1600戶家庭，他重複走了3遍，還因此穿破了3雙皮鞋，也讓他第一次參選議員便高票勝選，之後也投入市長選舉。

為讓更多人參與市政，周建源表示，當選市長後便籌組工作委員會，讓居民和市政府、各單位官員共同討論市政議題，包含改進交通、教育、經濟和藝術等各式領域，親民作風也奠定他未來的勝選之路。

周建源從政經歷約15年，雖然目前已卸下政治人物身份，但仍關心地方事務發展，他表示，隨著環球晶、三星和特斯拉等大企業進駐德州，加上德州並無州所得稅，稅務和法律制度友善，未來達拉斯捷運系統也將延伸至艾迪森市，相關區域的未來發展值得期待。

不過，美國關稅造成消費不確定，周建源坦言，關稅確實影響餐廳生意，近期業績衰退將近一半，關稅也影響進口物價，隨著關稅消息波動，供應商會趁機漲價，「關稅對餐館、零售和工業等層面影響很大」。

關稅 美國 物價

延伸閱讀

卓榮泰：爭取台美關稅調降且不疊加 協議文本送國會審議

德州通過新選區重劃 川普讚助共和黨維持國會多數

關稅調降恐衝擊我農業 餐盒公會：國產食材可擴及至幼兒園及高中職

美國會預算處計算關稅未來十年影響 估助減赤4兆美元

相關新聞

德州通過新選區重劃 川普讚助共和黨維持國會多數

美國總統川普今天盛讚德州參議會通過新的國會選區劃分圖，說這是協助共和黨在明年期中選舉維持國會多數的「絕佳機會」

美國政府核武原料再利用引發質疑 專家憂心安全性

路透引述知情人士與一份計畫草案報導，川普政府打算釋出約20公噸冷戰時期拆解核彈頭所留下的鈽（plutonium），提供給...

廣角鏡／白宮前顧問 波頓家遭FBI搜索

美國聯調局（ＦＢＩ）廿二日搜索總統川普第一任的白宮國安顧問波頓馬里蘭州住所與華府辦公室，帶走大批物證，川普對此聲稱事先毫...

4延TikTok禁令 川普：已有美國買家

美國國會通過的關閉TikTok禁令，將第四度被總統川普延期。他廿二日說，與TikTok及其中國大陸母公司字節跳動相關的國...

光電風電是世紀騙局？克魯曼：是川普政策加劇美國電力危機

美國總統川普日前痛批太陽能和風力發電是「世紀騙局」，凡是建造和仰賴風電與光電的州，電費和能源成本增幅都「破紀錄」。知名經...

川普：政府「分文未花」入股英特爾10% 約值110億

川普總統22日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文表示，英特爾(Intel)執行長陳立武(Lip-Bu...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。