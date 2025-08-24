德州餐飲業者：美關稅政策對零售和工業層面影響大

德州商業小鎮艾迪森市位於達拉斯北邊20公里處，周建源在當地經營中餐廳近40年，餐館曾吸引不少名人光顧。對於川普政府的對等關稅政策，他認為，關稅影響進口物價，隨著關稅消息波動，供應商會趁機漲價，「關稅對餐館、零售和工業等層面影響很大」。

周建源畢業於中興大學合作經濟系，1979年赴美唸書，取得企業管理碩士後決定留在美國發展，他曾投身政治15年，成為艾迪森市首位台裔市長。

周建源赴美後，曾在餐廳當經理5年，後來決定自己創業，1986年投資約50萬美元在德州艾迪森市開設五福樓，雖然曾被母親批評「唸那麼多書卻跑去開餐聽」，但周建源保持著經營企業心態，認真鑽研美國餐飲市場。

為了符合美國人口味，周建源花心思研究美國人飲食的喜好，他發現，美國人喜歡吃整塊的雞肉，偏愛甜、酸、辣的口味，加上陳皮的味道，色香味俱全才能吸引到美國人，因此研發出餐廳招牌菜色「芝麻雞」，生意好的時候，一天可以賣到100、200個訂單。

周建源自豪的表示，從開店至今，從來沒有使用味精，致力使用天然食材，達拉斯牛仔隊老闆、達拉斯獨行俠等球員、武術明星查克諾瑞斯（Chuck Norris）等人都曾是餐館的座上賓。

艾迪森市屬於商業城，居民約2萬人，其中高達8成是白人，亞裔人口不到2成。周建源指出，台灣人來到美國後，時常會聚集在一起、英文無法進步，但因為已脫離主流社會，遇到問題時也找不到人幫忙。

周建源表示，決心投入政治服務更多社群，起初完全不被看好，為讓民眾更認識自己，他決定親自拜票，艾迪森市共有1600戶家庭，他重複走了3遍，還因此穿破了3雙皮鞋，也讓他第一次參選議員便高票勝選，之後也投入市長選舉。

為讓更多人參與市政，周建源表示，當選市長後便籌組工作委員會，讓居民和市政府、各單位官員共同討論市政議題，包含改進交通、教育、經濟和藝術等各式領域，親民作風也奠定他未來的勝選之路。

周建源從政經歷約15年，雖然目前已卸下政治人物身份，但仍關心地方事務發展，他表示，隨著環球晶、三星和特斯拉等大企業進駐德州，加上德州並無州所得稅，稅務和法律制度友善，未來達拉斯捷運系統也將延伸至艾迪森市，相關區域的未來發展值得期待。

不過，美國關稅造成消費不確定，周建源坦言，關稅確實影響餐廳生意，近期業績衰退將近一半，關稅也影響進口物價，隨著關稅消息波動，供應商會趁機漲價，「關稅對餐館、零售和工業等層面影響很大」。