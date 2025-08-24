台廠卡位德州 物價與薪資高漲成大投資美國嚴酷挑戰

美國總統川普政府力推「美國製造」，德州快速成為全球科技與製造業新重鎮，吸引環球晶、台灣電子五哥等加碼投資，但台廠認為，物價與薪資高漲是投資美國嚴酷挑戰，也有半導體業者分析，赴美投資的台商「要把這邊做成美國公司」，若人力都想從台灣調來不切實際。

美中貿易戰爆發至今，在中國+1趨勢下，台廠轉移生產基地至墨西哥，就近服務北美市場客戶，但隨著川普2.0大力推動製造業回流，並對其他國家進口產品課徵高關稅，加上美國客戶要求在地化比率（local content），越來越多台廠選擇以德州為據點，布局美國市場。

川普力推美國製造 德州4大優勢勝出

北美台商聯合總會輔導總會長陳世修接受中央社訪問表示，德州分成3大都會區，包含休士頓、達拉斯-沃斯堡大都會、奧斯汀-聖安東尼奧都會區，目前台廠主要分布在休士頓、達拉斯2地；近期最大筆投資案來自環球晶，台達電和系統電等台廠也加碼投資，顯示德州地區受到台廠高度重視。

陳世修表示，達拉斯的產業多元，涵蓋高科技、金融、航空和新興產業電動車等產業，德州儀器的總部也在達拉斯，台廠比較容易找到供應鏈，加上美加墨自由貿易協定免稅優勢，達拉斯位於地理位置的中心點，「德拉斯可能會急起直追，吸引更多台廠進來」。

德州官方資料顯示，這10年以來，台廠已經在德州宣布15個投資計畫，總金額將近112億美元，共創造3550個工作機會。

德州不僅吸引鴻海、仁寶、廣達、緯創及和碩電子五哥進駐，陳世修透露，大型螺絲、塑膠射出成型廠等也有意投資德州，主因為德州具備4大優勢，包含土地成本便宜、交通便利、德州勞工充沛，更重要是的是，在德州企業和個人都不用要繳州所得稅；消費水準也相對低，食衣住行比美國東、西兩岸便宜。

AI與太空經濟都在德州 台廠卡位新賽道

群聯電子美國總經理吳宗誠表示，美國是科技的領頭羊，匯集Google、Amazon和Netflix等重要客戶，近年資料中心需求暢旺，群聯不僅加入AI戰局，也與Lonestar、Intuitive Machine等德州公司合作開發出第一個上太空的資料中心。

吳宗誠表示，德州休士頓是太空產業發展重鎮，相較於地球上存有地緣政治等風險，太空可作為極為安全的備份方案，存放機密資料。群聯升級現有的商用固態硬碟（SSD），經歷輻射和搖動等測試，成功符合太空環境條件，台廠可以搭上美國最先進的太空任務非常難得。

特斯拉、超微、HP和DELL等大廠聚集在德州，加上太空產業鏈完整，吳宗誠表示，德州作為科技重鎮，未來將有產業和人才群聚效應，雖然美國關稅政策增添企業經營不確定性，仍看好台美在太空、AI和資料中心等商機合作潛力。

此外，由Open AI、甲骨文和軟銀共同合作的星際之門計畫將在德州展開，華城電機總經理許逸德表示，「算力背後是電」，AI資料中心電力需求是7至8倍，加上資料中心設置接近發電廠，變壓器需要客製化，華城電機出貨交期比歐洲廠快將近1倍，成功獲得星際之門的大訂單。

東元電機在德州深耕已30年，機電系統暨自動化事業群總經理王榮邦表示，德州擁有豐富的石油與天然氣資源，因應ESG、德州石化產業需求和台廠赴美投資等趨勢，東元服務客戶包含石化、製氫、碳捕捉和電子高科技廠商，德州廠專注於生產中高壓馬達與變頻器等高度客製化產品，滿足客戶對美國製造、100%在地生產需求。

德州勞力充沛 物價與薪資高漲成投資挑戰

根據資料顯示，德州的半導體製造能力在美國整體占比36%，光是半導體相關從業人口就高達4.7萬人。德州經濟發展和旅遊局總監克魯茲（Adriana Cruz）表示，德州去年通過「德州晶片法案」，加大力道扶植半導體在地化供應鏈，近6年以來，德州州內的半導體工廠家數成長幅度達44%。

王榮邦表示，德州賦稅低，優秀大學畢業生供應充足，不亞於加州，德州物價也相對加州低，近年在德州設廠的業者越來越多；但這5年投資趨勢帶動，機場人數數量成長2至3倍，薪資、物價水準和房屋稅等也水漲船高，需要繳比以前高的稅，「也有台商反映，現在德州的薪資已經快要追上加州了」。

他說，美國人重視家庭生活，不喜歡要求式、top-down的管理模式，加班一定要事先溝通。有廠商遇到需要加班的狀況，要先把員工找來，提供獎金等誘因，讓員工答應願意加班，「加班沒有標準規則，都要事先溝通」，但也不能發生太多次，否則員工會反彈，認為公司人力不夠，應該要應徵足夠人力，而不是逼員工加班。

化合物半導體廠英特磊董事長高永中分享，美國投資和人力成本一定比台灣高，建廠進度也會比較慢，台商來美國投資一定要準備好，盤點自身狀況；建議赴美投資的台商「要把這邊做成美國公司」，若人力都想從台灣調來，是不切實際的。