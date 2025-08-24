德州通過新選區重劃 川普讚助共和黨維持國會多數

美國總統川普今天盛讚德州參議會通過新的國會選區劃分圖，說這是協助共和黨在明年期中選舉維持國會多數的「絕佳機會」。

法新社報導，德州參議會挑燈夜戰，議員們歷經8小時激烈辯論後仍堅守黨派立場，最後以18票對11票通過選區重劃，讓德州多了5個親共和黨選區。

德州眾議會已於上週通過法案。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，新的選區劃分圖「將讓德州優秀民眾有絕佳機會於2026年期中選舉選出5名新的MAGA共和黨人，對『美國優先』議程而言是重大勝利」。MAGA是「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的英文字頭縮寫。

德州共和黨籍州長艾波特（Gregg Abbott）表示，他將迅速將法案簽署成法。

除了德州，川普鼓也勵佛羅里達州、印第安納州和密蘇里州重劃選區，讓共和黨取得有利位置。

這次共和黨和民主黨的重劃選區大戰，讓明年的期中選舉選情進一步升溫。

共和黨目前握有國會參眾兩院的控制權。