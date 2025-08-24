快訊

李在明外交首站選東京棄華府！專家：韓日破冰跟台灣有關 1情況是變數

誇張顏藝在台爆紅！京扇子職人大西里枝猝逝　享年35歲

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

聽新聞
0:00 / 0:00

德州通過新選區重劃 川普讚助共和黨維持國會多數

中央社／ 休士頓23日綜合外電報導
川普。（美聯社）
川普。（美聯社）

美國總統川普今天盛讚德州參議會通過新的國會選區劃分圖，說這是協助共和黨在明年期中選舉維持國會多數的「絕佳機會」。

法新社報導，德州參議會挑燈夜戰，議員們歷經8小時激烈辯論後仍堅守黨派立場，最後以18票對11票通過選區重劃，讓德州多了5個親共和黨選區。

德州眾議會已於上週通過法案。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，新的選區劃分圖「將讓德州優秀民眾有絕佳機會於2026年期中選舉選出5名新的MAGA共和黨人，對『美國優先』議程而言是重大勝利」。MAGA是「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的英文字頭縮寫。

德州共和黨籍州長艾波特（Gregg Abbott）表示，他將迅速將法案簽署成法。

除了德州，川普鼓也勵佛羅里達州、印第安納州和密蘇里州重劃選區，讓共和黨取得有利位置。

這次共和黨和民主黨的重劃選區大戰，讓明年的期中選舉選情進一步升溫。

共和黨目前握有國會參眾兩院的控制權。

德州 共和黨

延伸閱讀

川普政府砸錢換股權 能救英特爾？分析師曝「若未達1條件」難扭轉命運

川普：美拿下英特爾10%股權 未來還會敲定類似協議

美國政府核武原料再利用引發質疑 專家憂心安全性

光電風電是世紀騙局？克魯曼：是川普政策加劇美國電力危機

相關新聞

德州通過新選區重劃 川普讚助共和黨維持國會多數

美國總統川普今天盛讚德州參議會通過新的國會選區劃分圖，說這是協助共和黨在明年期中選舉維持國會多數的「絕佳機會」

美國政府核武原料再利用引發質疑 專家憂心安全性

路透引述知情人士與一份計畫草案報導，川普政府打算釋出約20公噸冷戰時期拆解核彈頭所留下的鈽（plutonium），提供給...

廣角鏡／白宮前顧問 波頓家遭FBI搜索

美國聯調局（ＦＢＩ）廿二日搜索總統川普第一任的白宮國安顧問波頓馬里蘭州住所與華府辦公室，帶走大批物證，川普對此聲稱事先毫...

4延TikTok禁令 川普：已有美國買家

美國國會通過的關閉TikTok禁令，將第四度被總統川普延期。他廿二日說，與TikTok及其中國大陸母公司字節跳動相關的國...

光電風電是世紀騙局？克魯曼：是川普政策加劇美國電力危機

美國總統川普日前痛批太陽能和風力發電是「世紀騙局」，凡是建造和仰賴風電與光電的州，電費和能源成本增幅都「破紀錄」。知名經...

川普：政府「分文未花」入股英特爾10% 約值110億

川普總統22日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文表示，英特爾(Intel)執行長陳立武(Lip-Bu...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。