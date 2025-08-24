聽新聞
0:00 / 0:00
廣角鏡／白宮前顧問 波頓家遭FBI搜索
美國聯調局（ＦＢＩ）廿二日搜索總統川普第一任的白宮國安顧問波頓馬里蘭州住所與華府辦公室，帶走大批物證，川普對此聲稱事先毫不知情。美國司法部此前已著手調查他二○二○年出版的著作「事發之室-白宮回憶錄」是否涉及非法使用國安機密。該書對川普為人與軍事外交政策多所批評。波頓長期公開質疑川普不適任總統，對十五日阿拉斯加美俄領袖會談，波頓也直言，「川普沒輸，但普亭顯然贏了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言