廣角鏡／白宮前顧問 波頓家遭FBI搜索

聯合報／ 編繹茅毅
法新社
法新社

美國聯調局（ＦＢＩ）廿二日搜索總統川普第一任的白宮國安顧問波頓馬里蘭州住所與華府辦公室，帶走大批物證，川普對此聲稱事先毫不知情。美國司法部此前已著手調查他二○二○年出版的著作「事發之室-白宮回憶錄」是否涉及非法使用國安機密。該書對川普為人與軍事外交政策多所批評。波頓長期公開質疑川普不適任總統，對十五日阿拉斯加美俄領袖會談，波頓也直言，「川普沒輸，但普亭顯然贏了」。

FBI 波頓 白宮 川普

