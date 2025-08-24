快訊

楊宗緯摔下2米高舞台傳昏迷！送醫急救…親自發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

美國政府核武原料再利用引發質疑 專家憂心安全性

經濟日報／ 編譯梁采蘩／綜合外電
川普政府傳擬釋出約20公噸冷戰時期拆解核彈頭所留下的鈽，提供電力公司核反應爐燃料使用。 （美聯社）
川普政府傳擬釋出約20公噸冷戰時期拆解核彈頭所留下的鈽，提供電力公司核反應爐燃料使用。 （美聯社）

路透引述知情人士與一份計畫草案報導，川普政府打算釋出約20公噸冷戰時期拆解核彈頭所留下的鈽（plutonium），提供給美國電力公司做為核反應爐燃料使用，以應付AI時代下激增的能源需求。對此，核安專家直呼「瘋了」。

美國商用反應爐過去僅在短期試驗中使用經轉換的鈽燃料。最新計畫是延續川普5月簽署的行政命令，要求政府停止現行處置並稀釋多餘鈽的計畫，轉而將其供應給先進核能技術使用。

知情人士透露，能源部計劃幾天內將宣布徵求業界提案。這項計畫目前仍屬草案，最終細節可能變動。

根據備忘錄內容，這批鈽將以低價甚至免費提供給業界，但前提是業界須自行負擔運輸、設計、建造及退役相關設施的費用。

有關鈽釋出的數量、業界在計畫中的責任，以及美方可能宣布的時程，此前都未曾公開報導。這20公噸鈽將取自美國既有的34公噸武器級鈽庫存。美國早在2000年就依據與俄國簽署的不擴散協議，承諾清除這批庫存。

美國能源部並未承認或否認路透報導，只表示正依照川普的指令「評估多種策略，以建立並強化核能燃料（包含鈽）國內供應鏈」。

然而，核能安全專家擔心將鈽用於燃料的構想，因為過去類似嘗試已失敗。根據2000年美俄協議，這些鈽原本規劃轉化為「混合氧化物燃料」（MOX）用於核電廠。

但在2018年，川普政府首個任期內終止該計畫的合約，理由是成本可能超過500億美元。

美國能源部目前將多餘的鈽存放於戒備森嚴的軍事設施。鈽的半衰期長達24,000年，須以專業防護裝備處理。

在川普5月簽署命令前，美國處理鈽的方式是將其與惰性物質混合，再存放於新墨西哥州名為「廢料隔離試驗廠」（WIPP）的地下實驗性儲存場。能源部估計，將這批鈽埋置處理的成本高達200億美元。

憂思科學家聯盟核物理學家萊曼（Edwin Lyman）批評：「想把這些材料轉換成反應爐燃料簡直是瘋狂行徑。這等於是重蹈失敗的MOX燃料計畫，卻期盼會有不同結果。」

他強調：「這些多餘的鈽就是危險廢料，能源部應堅持更安全穩妥、而且便宜得多的方式，將其稀釋並直接在WIPP處理。」

美國 能源 川普

延伸閱讀

光電風電是世紀騙局？克魯曼：是川普政策加劇美國電力危機

1主因惹川普對俄烏戰很不開心 「2周內決定戰爭走向」

川普4延TikTok禁令 稱已有美買家

波頓vs.川普恩怨：外交政策不合、出書爆料川普求助習近平

相關新聞

4延TikTok禁令 川普：已有美國買家

美國國會通過的關閉TikTok禁令，將第四度被總統川普延期。他廿二日說，與TikTok及其中國大陸母公司字節跳動相關的國...

美國政府核武原料再利用引發質疑 專家憂心安全性

路透引述知情人士與一份計畫草案報導，川普政府打算釋出約20公噸冷戰時期拆解核彈頭所留下的鈽（plutonium），提供給...

廣角鏡／白宮前顧問 波頓家遭FBI搜索

美國聯調局（ＦＢＩ）廿二日搜索總統川普第一任的白宮國安顧問波頓馬里蘭州住所與華府辦公室，帶走大批物證，川普對此聲稱事先毫...

光電風電是世紀騙局？克魯曼：是川普政策加劇美國電力危機

美國總統川普日前痛批太陽能和風力發電是「世紀騙局」，凡是建造和仰賴風電與光電的州，電費和能源成本增幅都「破紀錄」。知名經...

川普：政府「分文未花」入股英特爾10% 約值110億

川普總統22日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文表示，英特爾(Intel)執行長陳立武(Lip-Bu...

乘客來自中印菲…觀光巴士紐約州翻車已5死 多人被拋出車外

一輛載有中國、印度和菲律賓旅客的觀光巴士，22日下午從尼加拉瀑布(Niagara Falls)返回紐約市時，在靠近水牛城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。