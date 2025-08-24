4延TikTok禁令 川普：已有美國買家

美國國會通過的關閉TikTok禁令，將第四度被總統川普延期。他廿二日說，與TikTok及其中國大陸母公司字節跳動相關的國安和隱私顧慮遭嚴重誇大，將繼續延長TikTok關閉期限，直到TikTok找到非中國買家。

國會去年四月以國安為由，壓倒性通過「不賣就禁」法律，要求TikTok在期限內脫離字節跳動。美國聯邦最高法院今年一月裁定該法並不違憲。但在川普一月回任後，已三度延長該期限。白宮十九日也正式推出TikTok官方帳號@whitehouse，十九日晚間開始上線。

川普說，「我們會關注安全問題，且我們有美國買家。在解決複雜情況前，我們會稍微再延長一段時間」；「我競選時就有用；我是TikTok粉絲；我家小孩喜歡TikTok，年輕人都愛TikTok，要是我們能讓它繼續運作就好了」。

TikTok目前在美國擁有一點七億用戶，相當受歡迎，川普起初也認為該應用程式有國安風險，但他自己使用後就改變主意，並認為TikTok幫助他贏的年輕人支持、擊敗賀錦麗。

一月廿日川普回任首日，即發布行政命令首次宣布TikTok禁令延期。四月他再度為TikTok延期，當時白宮官員認為，相關協議即將達成，TikTok將拆成一家由美國擁有的新公司，卻正好遇上他宣布對中國輸美商品加徵關稅，北京遂決定退出該協議，最終破局。六月川普第三度發布行政命令，將禁令延期九十天，預定九月十七日到期。

隨著TikTok禁令不斷延長，TikTok在美國短期內被禁的可能性似乎愈來愈小。川普透過行政命令保留TikTok的決定雖受質疑，但不像他發布的其他諸多行政命令，至今未面臨外界的法律挑戰。

美國非營利組織丕優研究中心（Ｐｅｗ）最近調查發現，前年三月有五成美國人受訪時說，支持TikTok禁令。目前支持禁令者降至約三分之一，另有三分之一反對，回答不確定的比例也占三分之一。支持TikTok禁令的受訪者中，有八成說，支持禁令的主因是對用戶資料安全風險感到擔憂。