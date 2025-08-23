光電風電是世紀騙局？克魯曼：是川普政策加劇美國電力危機

美國總統川普日前痛批太陽能和風力發電是「世紀騙局」，凡是建造和仰賴風電與光電的州，電費和能源成本增幅都「破紀錄」。知名經濟學者克魯曼駁斥此說，指出川普只是為「一年內電價砍半」的競選政見跳票找替罪羊罷了，實際導致美國電力危機的元凶並非再生能源。

電價高漲怪太陽能光電、風電 荒謬在哪？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼22日表示，許多分析師認為，未來一年，美國電價還會再大幅上漲，主要是人工智慧（AI）資料中心用電量激增所致。即使在石油和天然氣產量高居全美第一的德州，缺電顧慮也大得促使該州議會通過新法，授權電網業者在電力短缺時段切斷對資料中心供電。

但川普竟把電力危機怪到再生能源頭上，不知是根據什麼謬論。風力和太陽能發電增加，會提高整體電力供應，電費豈有因此上漲之理？

具體數據也推翻川普對再生能源和電價的說法。美國能源部數據顯示，愛荷華州80%的公用事業級電力來自於再生能源，主要是風電；在紐澤西州，再生能源占比僅4.6%。然而，愛荷華州去年5月至今年5月的電價小幅下滑，紐澤西州同時期電價則上漲10%。

再看川普怎麼說。他在社群平台上寫道：「既蠢又醜的風力發電機正扼殺紐澤西。今年能源價格飆漲28%，電力還不夠用。停用風力發電機！」

克魯曼指出，事實上，紐澤西州一座風電機也沒。之前有提案建大型離岸風場，但最後總是不了了之。更何況，川普已簽署行政命令，形同斷了未來風電開發之路。

川普電力危機事出另有因：AI與加密幣挖礦

那麼，美國電價為何飆漲？克魯曼指出，最明顯的答案是資料中心耗電量暴增，主要受AI驅動。加密幣挖礦也扮演某種角色，但究竟吃電多兇，礙於幣圈兄弟財大勢大，可能永遠不得而知。

電價上漲應歸咎於川普嗎？時候未到。因為這波AI投資熱潮早在他勝選前已展開，而美國各地的電網尚未準備就緒。

不過，川普也難辭其咎，畢竟他現在所做所為使問題更糟--在推廣加密幣和AI的同時，又阻止再生能源擴張。殊不知，美國最近發電容量成長，大部分是再生能源發電的貢獻。

不止如此，川普2.0政府還取消家電能源效率標準，勢必加劇缺電問題。

缺電、關稅、遣返移民 將升高停滯性通膨風險

由此看來，電力危機必將愈演愈烈。這會對美國經濟產生重大打擊。

電費支出占家庭預算的比率不小，但電價上漲的衝擊絕不只是家庭電費帳單變貴而已。電力也是企業重要經營成本之一，電力成本升高，必會轉嫁給消費者。據克魯曼估計，消費者直接支付的電費，加上最終轉嫁給他們的企業電力成本，約相當於2%的國內生產毛額（GDP）。所以，電價若大漲，可能對美國民眾生活費產生重大影響。

電力成本上揚，也會導致企業縮減生產與投資。尤其令人憂心的是，能源短缺可能使當前這波AI投資熱潮戛然而止，瓦解目前讓美國經濟成長率保持在高於「停滯速度」水準的唯一動力，衰退機率將隨之升高。（詳見「川普打壓綠能竟扯AI榮景後腿？克魯曼：美短期有經濟衰退之虞」一文）

克魯曼認為，當前這波AI產業榮枯周期，可與1990年代末的電信榮景--以及隨後的泡沫化--相提並論。這令人引以為戒，因為當年電信設備投資泡沫爆裂，導致美國失業率長期居高不下。但過去數百年來歷經許多景氣榮枯循環，例如可追溯至英國1790年代一窩蜂開鑿運河的盛況。這讓人不禁聯想：假設運河建設榮景到1790年代中期踢到鐵板，投資人驚覺水量不足以分配給那麼多新運河，會是什麼情況？顯然是投資突然喴停。

由此觀之，今日電力危機對AI投資展望確實構成嚴重問題，將繼川普2.0關稅和大舉遣返移民之後，也大幅推升美國經濟陷入「停滯性通膨」（stagflation）--成長低落且通膨勁揚--的風險。

不幸的是，值此關鍵時刻，決策官員因應危機的能力再也找不到比川普政府官員更差的了。克魯曼指出，川普2.0能源政策受當權者偏見驅使（川普至今仍對名下蘇格蘭高爾夫球場視野被風電機擋住耿耿於懷）、執著於「硬漢」迷思（「真男人發電是燒石油和天然氣」），以及虛妄的幻想（想像中的紐澤西州風電機）。