德州參議會通過選區重劃 鞏固國會共和黨步步進逼

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國德克薩斯州議員今天凌晨通過新選區地圖，目標打造5個具共和黨傾向的新席次，幫助該黨在明年期中選舉中更容易守住其在聯邦眾議院的微弱多數。

法新社報導，德州參議員歷經8個多小時辯論後，表決時遵循各自黨意，於午夜剛過以18票對11票通過新選區地圖。

民主黨籍議員阿瓦拉多（Carol Alvarado）以阻撓議事（filibuster）手法杯葛的策略功敗垂成，共和黨籍議員罕見地援引一項程序動議停止辯論，直接進入最終表決程序。

這項法案接下來將送交共和黨籍州長艾波特（GregAbbott）進行最後批准。

總統川普施壓共和黨執政的德州制定這張新地圖，以幫助阻撓民主黨對手在他任期過半之際，於明年接手掌控聯邦眾議院。

此一激烈政治競爭招數引發加利福尼亞州長紐松（Gavin Newsom）啟動重劃加州選區地圖的程序，要開創5個潛在的民主黨新席次來互別苗頭。

雖然紐松希望藉此抵消共和黨從德州取得的優勢，他的計畫仍然有待選民於今年11月投票同意。

兩黨現在也將目標轉向法規上可能有機會迅速重劃選區地圖，創造更多席次的其他州。

這場選區重劃戰為明年的期中選舉平添變數。

德州 議員 共和黨

