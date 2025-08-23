快訊

不斷更新／823罷免併公投！重啟核三同意票居多、7藍委反罷皆領先 各地開票狀況看這裡

823直播即時開票！核三公投、7立委罷免案 最新戰況報你知

公投即時開票／選民反應冷？雲林「這投開票所」不到5分鐘開完 選務人員：等嘸人

川普稱風電行不通 羅德島風電場完工8成遭喊卡

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

開票直播

美國聯邦政府今天下令位於羅德島（Rhode Island）外海的一座大型風力發電場停止所有施工，目前電場已完工80%。開發商丹麥再生能源公司沃旭（Orsted）不排除走法律程序。

法新社報導，這是川普政府近期連串阻撓風力發電措施中的最新案例。川普昨天還說「風電根本行不通」。風力發電被視為友善氣候的再生能源。

沃旭（Orsted）表示，這項Revolution Wind計畫在去年取得所有必要許可後開始動工，目標是為美國羅德島州35萬多戶家庭供電。

美國海洋能源管理局（BOEM）代理局長賈康納（Matthew Giacona）今天發函，下令「停止計畫中所有正進行的活動」，以便有時間進行審查。

函中寫道：「特別是，海洋能源管理局正尋求解決與維護美國國家安全利益相關的疑慮。」但並未進一步說明。

函中還說「在海洋能源管理局完成審查前，你們不得恢復施工」。

沃旭透過聲明指出，正「評估所有選項，以迅速解決此事」，包括透過「可能的法律程序」進行交涉。

沃旭表示，這座風力發電場已完工8成，計畫中的65台風力渦輪機已有45台安裝到位，希望能在明年底前全面完工。

自從川普今年1月取代對再生能源友善的前總統拜登入主白宮以來，美國整個風力發電產業便陷入重大挑戰。

對於所有海上和陸上風電計畫，川普已凍結聯邦核發許可證和融資貸款，並多次表達他不喜歡風力發電。川普昨天在華府說：「我們不會再搞風能，我們要重拾化石燃料。」

川普 美國 再生能源

延伸閱讀

川普：政府「分文未花」入股英特爾10% 約值110億

1主因惹川普對俄烏戰很不開心 「2周內決定戰爭走向」

波頓住所遭FBI搜查 川普稱事先不知情：他是下流貨色

川普4延TikTok禁令 稱已有美買家

相關新聞

「還沒跟習近平討論過」川普指自己是TikTok粉絲 或再延長剝離期限

美國總統川普22日表示，他自己是短片分享平台TikTok的粉絲，且有大量美國買家想收購TikTok，在複雜情況解決之前，...

美國政府出111億美元挹注英特爾 川普竟稱「分文未花」

美國總統川普22日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文表示，英特爾執行長陳立武(Lip-Bu Tan)...

川普：政府「分文未花」入股英特爾10% 約值110億

川普總統22日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文表示，英特爾(Intel)執行長陳立武(Lip-Bu...

乘客來自中印菲…觀光巴士紐約州翻車已5死 多人被拋出車外

一輛載有中國、印度和菲律賓旅客的觀光巴士，22日下午從尼加拉瀑布(Niagara Falls)返回紐約市時，在靠近水牛城...

1主因惹川普對俄烏戰很不開心 「2周內決定戰爭走向」

俄羅斯巡弋飛彈21日擊中一家位於烏克蘭的美國工廠，美國總統川普22日表示，他對此非常不高興；川普說，接下來兩周將會決定俄...

波頓住所遭FBI搜查 川普稱事先不知情：他是下流貨色

聯邦調查局(FBI)探員22日清晨搜查了前國家安全顧問波頓(John Bolton)位於華府郊區的住所及華府辦公室。現年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。