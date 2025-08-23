遭美政府錯誤驅逐陷風波 薩爾瓦多移民獲釋出獄

快訊

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

遭美國錯誤驅逐的薩爾瓦多男子阿布雷戈賈西亞日前在總統川普強硬的移民政策掀起激烈爭論期間被送回美國，但後來又被控人口走私遭到監禁，他今天從田納西州獄中獲釋。

法新社報導，美國政府今年3月承認將阿布雷戈賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）誤送到薩爾瓦多一座惡名昭彰、戒備最森嚴的監獄後，美國最高法院諭令川普政府「協助」阿布雷戈賈西亞返回美國。

阿布雷戈賈西亞6月回到美國，旋即因被控走私無證移民而遭逮捕。在一名美國法官命令下，他今天從田納西州的監獄獲釋。

移民權益組織CASA發表聲明表示，阿布雷戈賈西亞說，今天是「非常特別的日子」，這是他超過160天以來首次見到自己的家人。

根據聲明，阿布雷戈賈西亞說：「我們往正義更靠近一步，但正義尚未完全伸張。」CASA讚揚阿布雷戈賈西亞是「力量、反抗與希望的象徵」。

此案成了川普打擊非法移民的象徵性案例。右翼支持者讚揚共和黨籍的川普手段強硬，但法律學者與人權倡議者加以批評，稱這種隨意倉促遣返移民的做法違反美國基本法律。

阿布雷戈賈西亞的律師赫克爾（Sean Hecker）稍早證實，阿布雷戈賈西亞正在返回美國東部馬里蘭州的住家；赫克爾指責川普政府「對一個有勇氣反抗政府持續侵犯法治的男子發動報復性攻擊」。

阿布雷戈賈西亞的妻子是美國公民，但他陷入的風波可能尚未結束。

根據聯邦法院7月的裁決，川普政府沒有被禁止「在阿布雷戈賈西亞返回馬里蘭州後展開合法移民程序」，前提是必須提前72小時通知，才能將他遣送到第3國。

多家美國媒體報導，國土安全部已通知阿布雷戈賈西亞的法律團隊，他被諭令本月25日向巴爾的摩移民官員報到，且可能被送到東非的烏干達共和國。

國土安全部未立即回覆針對這些報導的置評要求，但國務院表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天已與烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）談過話。

白宮稱釋放阿布雷戈賈西亞是一種「侮辱」，稱他是「犯罪的非法移民、家暴男」，且是薩爾瓦多MS-13幫派成員。

阿布雷戈賈西亞的人口走私案預定2027年1月開始審理。

