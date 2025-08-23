韓國總統李在明訪美前先訪日 日韓建交以來首例

韓國總統李在明今天上午專機抵達東京羽田機場，下午將與日本首相石破茂在首相官邸舉行會談。李在明6月甫就任，此次首度出訪選擇日本而非同盟國美國，為1965年日韓建交以來首見。

讀賣新聞報導，日本外務省指出，韓國總統在訪美前先訪日，為1965年日韓建交以來首見。李在明將停留至24日，隨後前往美國訪問，將於美東時間25日在華府與美國總統川普舉行首次領袖會談。

今天下午的日韓領袖會談，先由小規模會議展開，之後擴大至兩國高層官員共同參與的擴大會議。會後日相石破茂夫婦將設晚宴款待，兩國也正協調是否舉行聯合記者會並發表共同文件。

會談議題預料涵蓋強化日美韓安保合作，以因應中國軍力擴張與北韓核武、飛彈威脅；同時討論如何建立不依賴特定國家的戰略物資供應鏈，以及少子高齡化等社會共通課題。報導指出，因應川普政府「美國優先」政策所造成的同盟摩擦，也將是討論焦點之一。

石破曾和川普通電話以及面對面交流，在李在明與川普舉行領袖會談前，可能將自身的經驗與李在明共享。

李在明日前接受「讀賣新聞」專訪時表示，期待韓日關係能成為「互利關係」，並將延續雙方既有協議處理二戰時期前徵用工訴訟，以及慰安婦問題。

日本放送協會（NHK）指出，上一次韓國總統訪日是在2023年5月，時任韓國總統尹錫悅出席七大工業國集團（G7）廣島峰會。日韓自2004年至2011年間曾進行「穿梭外交」，但因2012年李明博登陸竹島（韓稱獨島）後中斷逾10年。2023年3月尹錫悅訪日後，與時任日本首相岸田文雄確認重啟「穿梭外交」。今年6月石破茂在加拿大與李在明首次會晤，雙方同意活用「穿梭外交」加強溝通。