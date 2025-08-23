「還沒跟習近平討論過」川普指自己是TikTok粉絲 或再延長剝離期限

美國總統川普22日表示，他自己是短片分享平台TikTok的粉絲，且有大量美國買家想收購TikTok，在複雜情況解決之前，他可能會進一步延長其母公司「字節跳動」剝離這款應用程式在美國資產的最後期限。川普還提到，將會在適當時候與大陸國家主席習近平對話。

CNN報導，川普認為，對TikTok這個應用程式的隱私和國家安全的擔憂被嚴重高估，「我是TikTok的粉絲，我的孩子也喜歡TikTok，年輕人喜歡TikTok，如果我們能繼續發展下去就太好了，我們會關注安全問題，而且我們有美國買家。」

川普也透露，他還沒有與習近平討論過TikTok的事情，「等到合適的時機，等我們準備好，我就會這樣做。同時，在複雜情況被解決之前，我們會稍微延長一段時間。」

美國國會去年基於TikTok的大陸所有權可能構成國安風險而通過法案，要求TikTok從字節跳動手中出售，否則必須停止在美國營運。

TikTok在美國擁有1.7億用戶，川普起初也認為該應用程式有國安風險，但他自己使用後就改變主意，並認為TikTok幫助他贏的年輕人支持、擊敗賀錦麗。川普至今已3度延後該法案執行時間，目前期限已延後到9月17日。

而白宮在本月19日開通官方帳號，被認為TikTok將能在美國繼續營運。首則貼文是1段27秒的短影片，內容是川普的各種活動影像，貼文寫道「美國我們回來了！TikTok，大家好嗎？」

第2段影片則是放上白宮周遭環境，並再次強調「我們回來了」。影片上傳3小時已吸引約3萬名粉絲追蹤。