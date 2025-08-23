美擬將冷戰時期核彈頭「鈽」轉成核電燃料 為何專家直呼「瘋了」？

路透引述知情人士與一份計畫草案報導，川普政府計畫釋出約20公噸冷戰時期拆解核彈頭所留下的鈽（plutonium），提供給美國電力公司作為核反應爐燃料使用，以應付AI時代下激增的能源需求。對此，核安專家直呼「瘋了」。

美國商用反應爐過去僅在短期試驗中使用經轉換的鈽燃料。這項計畫是延續川普5月簽署的行政命令，要求政府停止現行處置並稀釋多餘鈽的計畫，轉而將其供應給先進核能技術使用。

知情人士透露，能源部預計在未來幾天宣布將徵求業界提案，該計畫目前仍屬草案，最終細節可能會因進一步討論而有所變動。

根據備忘錄內容，這批鈽將以低價甚至免費提供給業界，但前提是業界須自行負擔運輸、設計、建造及退役相關設施的費用，這些設施必須獲能源部授權，用於回收、處理與製造燃料。

有關鈽釋出的數量、業界在計畫中的責任，以及美方可能宣布的時程，此前都未曾公開報導。這20公噸鈽將取自美國既有的34公噸武器級鈽庫存。美國早在2000年就依據與俄國簽署的不擴散協議，承諾要將這批庫存處置掉。

美國能源部並未承認或否認路透報導，只表示該部門正依照川普的指令，「評估多種策略，以建立並強化核能燃料（包含鈽）在國內的供應鏈」。

在AI帶動資料中心需求激增下，美國電力需求20年來首度上升，推升國內電力產業成為川普政府的政策優先事項之一。

然而，將多餘鈽用於燃料的構想，引發核能安全專家疑慮，他們指出過去類似嘗試已經失敗。根據2000年美俄協議，這些鈽原本規畫轉化為「混合氧化物燃料」（MOX）用於核電廠。但在2018年，川普政府第一次任期內終止該計畫的合約，理由是成本可能超過500億美元。

美國能源部目前將多餘的鈽存放於戒備森嚴的軍事設施。鈽的半衰期長達2萬4000年，必須以專業防護裝備處理。

在川普5月簽署命令之前，美國處理鈽的方式是將其與惰性物質混合，再存放於新墨西哥州名為「廢料隔離試驗廠」（WIPP）的地下實驗性儲存場。能源部估計，將這批鈽埋置處理的成本高達200億美元。

憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）核物理學家萊曼（Edwin Lyman）批評：「想要把這些材料轉換成反應爐燃料簡直是瘋狂行徑。這等於是重蹈失敗的MOX燃料計畫，卻期盼會有不同結果。」

他強調：「這些多餘的鈽就是危險廢料，能源部應堅持更安全穩妥、而且便宜得多的方式，將其稀釋並直接在WIPP處理。」