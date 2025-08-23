兩國關係敏感　川普提名心腹戈爾出任駐印度大使

快訊

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國總統川普今天提名關係密切的政治幕僚戈爾（Sergio Gor）出任美國駐印度大使，在美國與印度關係敏感之際，派這名以鐵腕執行著稱、令人畏懼的心腹前往印度。

法新社報導，38歲的戈爾在保守派政治圈迅速崛起，成為低調卻最有權勢的白宮幕僚之一，負責審查約4000名被提名出任要職的人，確保他們對川普絕對忠誠。

與戈爾不對盤者包括科技大亨馬斯克（ElonMusk）。馬斯克與川普決裂後形容戈爾「陰險」，因為戈爾否決了馬斯克推薦的美國國家航空暨太空總署（NASA）署長人選。

除隨同出訪海外，以及主導肅清國家安全會議（NSC）內部立場遭懷疑的官員外，戈爾幾乎沒有任何實質的外交政策經驗。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「對於全球人口最多的地區，重要的是我派遣一個我完全信任的人去實現我的政策，協助我們讓美國再次偉大…塞爾久（戈爾名）會是表現極佳的大使。」

川普還說，戈爾也將擔任南亞兼中亞事務特使。

紐約時報提到，戈爾的駐印度大使人事案還須聯邦參議院同意，但「特使」職務則只需總統任命即可生效。

法新社指出，川普向來邊緣化傳統外交官，在外交事務仰賴個人好友，主管南亞事務的國務院最高階職位目前仍然懸缺。

美國自1990年代以來一直把印度視為新興合作夥伴，但近期兩國緊張關係加劇。

川普自己與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）維持外交往來，卻因印度採購俄羅斯能源而對印度加徵關稅。

美國歷屆政府都將印度視為制衡中國的夥伴，但印度近日分別與俄羅斯和中國舉行高層會議。

川普曾在印度與巴基斯坦於5月短暫衝突後達成停火時，表示願意出面斡旋，但印度對美國直接介入始終態度保留。

