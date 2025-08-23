川普又放話 俄烏和談兩週內無進展將考慮祭制裁

快訊

中央社／ 華盛頓/基輔22日綜合外電報導

美國總統川普今天再度放話，稱若俄烏和談協議兩週內無進展，不排除對俄羅斯祭出制裁，顯示他在一週前與俄國總統蒲亭在阿拉斯加會談後對俄方感到失望。

路透社報導，川普說：「我會對我方行動做出決定，這會是非常重要的決定，無論是重大制裁或重大關稅或兩者皆有，或是我們什麼都不做，然後說這仗是你們在打。」

川普表示，他不滿俄羅斯本週空襲烏克蘭一間美國工廠，導致工廠起火傷及部分員工。

他在白宮告訴媒體：「我不是很高興，對與那場戰爭有關的任何事情都不滿意。」

與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）今天表示，俄羅斯正盡一切所能避免他和蒲亭（Vladimir Putin）會談。俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則說，這類會談的議程尚未就緒。

川普本月15日與蒲亭在美國阿拉斯加州會談，並於18日通電話，之後說已開始安排蒲亭和澤倫斯基會談。

澤倫斯基指控俄羅斯在拖延。

拉夫羅夫告訴美國國家廣播公司（NBC）：「蒲亭準備好在峰會議程就緒時與澤倫斯基會面，但這個議程根本就沒有準備好。」

他的說法呼應俄國一貫論調，即除非滿足某些條件，否則不可能有領袖會談。

川普今天稍早被媒體問到對於拉夫羅夫說法的回應及下一步計畫時說：「我們拭目以待。」

法新社報導，川普表示：「我們會看看蒲亭和澤倫斯基是否將合作。這有點像油和醋。他們處得不太好，原因顯而易見。」

