美國會預算辦公室估關稅十年減少赤字4兆美元 川普爽喊「我是對的」

美國國會預算辦公室（CBO）22日表示，川普政府推動的關稅政策，未來十年將使美國財政赤字減少約4兆美元，有助緩解外界對其大型減稅法案衝擊公共財政的疑慮。

CBO指出，今年以來宣布的關稅措施，至2035年間可讓「基礎赤字」減少3.3兆美元，同時利息支出也將進一步下降7000億美元。CBO主任史瓦格爾（Phillip Swagel）表示：「因此合計起來，關稅變動將使總赤字合計減少4兆美元。」

最新數據顯示，關稅收入降低美國財政赤字，比CBO在1月至5月中所估計的3兆美元，多出約三分之一。這也意味著，關稅收入將部分抵銷川普「又大又美法案」（One Big Beautiful Bill Act）未來十年增加4.1兆美元債務的衝擊。

川普22日隨即引用這份報告，宣稱結果證明「川普是對的」，並強調關稅收入「將以超乎預期、前所未有的數字來縮減赤字」。

不過，投資人近月來已將美國公共財政列為關注焦點，一些資金管理人警告，美國債務與GDP比例已達約100%，削弱美債的吸引力。CBO分析並未納入關稅對經濟規模的影響，經濟學家普遍預期關稅將拖累經濟成長。史瓦格爾也提醒，這些估算「存在重大不確定性」，涉及時程、例外情況及缺乏先例等因素。