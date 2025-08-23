伊核受損評估與川普相左 美國防情報局長被拔
美國官員今天表示，國防情報局（DIA）局長克魯塞和兩名高階將領被撤換，是今年連串軍方撤職最新一例。DIA在6月一份初步報告與總統川普稱伊朗核設施完全被毀的說法相左。
法新社報導，克魯塞（Jeffrey Kruse）自2024年初擔任國防情報局局長。不久前國防情報局曾作出一項初步評估，指美國對伊朗的空襲，只是讓伊朗的核計畫延遲幾個月。
這份被美國媒體廣泛報導的評估，與川普聲稱「徹底摧毀伊朗核設施」的說法大相逕庭，惹惱川普及政府內部官員。
不願具名的一位高階國防官員表示，克魯塞「將不再擔任國防情報局長」，但未解釋克魯塞離職原因。
在出任國防情報局長之前，克魯塞曾任「國家情報總監」（Director of National Intelligence）的軍事事務顧問，並擔任打擊伊斯蘭國（IS）聖戰組織的情報主管等職。
另一位不願具名的美方官員表示，另兩名被撤職的高階將領分別是海軍後備隊（Navy Reserve）司令拉科爾（Nancy Lacore）中將、海軍特種作戰司令部（Naval Special Warfare Command）司令桑茲（MiltonSands）少將。
今年6月，美國對伊朗3處核設施採取大舉軍事行動，動用逾125架飛機和一艘飛彈潛艦。
川普稱這次襲擊是「非凡的軍事勝利」，並多次表示美方「摧毀」這些核設施，但國防情報局的初步評估引起外界質疑川普的說法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言